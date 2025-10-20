Le Heat séduit par le mental de Jahmir Young

Jahmir Young n'est pas du genre à lâcher. Non drafté en 2024, le meneur-scoreur gaucher avait réussi à finir la saison en « two-way contract » avec Chicago et s'était même distingué en Summer League en scellant le record de l'été à 40 points à Las Vegas, pour finalement être coupé dans la foulée.

Miami lui a redonné une chance en l'invitant à son camp d'entraînement via un contrat « Exhibit 10 » et a été convaincu de ses prestations. Résultat : c'est lui qui a hérité du dernier « two-way contract » de la franchise floridienne, au détriment notamment de Precious Achiuwa qui a pour sa part été coupé.

Un redoutable attaquant

C'est vendredi soir, après le dernier match de préparation face à Memphis, qu'il a appris la bonne nouvelle et a dû se contenir pour maîtriser sa grosse émotion.

« J'étais avec mon agent. Nous sommes allés dîner et il m'a annoncé la nouvelle. Évidemment, j'étais très heureux. J'ai tout de suite appelé ma mère. Je suis juste heureux et reconnaissant de cette opportunité », a-t-il déclaré.

Miami a découvert le côté travailleur de Jahmir Young, ce qui a évidemment plu à Erik Spoelstra et son staff. Pour le reste, le coach du Heat connaissait ses capacités au scoring, dans un style comparé à Jalen Brunson, après sa fin de saison remarquée en G-League (20 points à 39.7% à 3-points, 4.5 rebonds et 5.6 passes décisives en moyenne sur 13 matchs !), qui lui a même permis de disputer ses six premiers matchs en NBA avec les Bulls.

« Sa vitesse et sa vivacité ballon en main, sa capacité à pénétrer dans la raquette et à scorer à 3-points sont uniques », a rappelé Erik Spoelstra. « Il a fait une très bonne saison l'année dernière. Et puis, à l'entraînement, quand on l'a intégré à la troisième équipe, qu'on s'est entraîné contre lui et qu'on l'a en quelque sorte laissé faire son truc, il était difficile à contenir ».

Bosser à fond pour ne rien regretter

Les expériences, parfois douloureuses, ont eu le mérite de le forger un peu plus, et l'aventure écourtée à Chicago l'a notamment endurci face aux règles du « basket business ».

« C'est dommage quand on sait à quel point j'ai travaillé dur, surtout vu mes performances. Mais il faut être prêt à tout dans ce milieu, car au final, c'est un business. L'organisation va faire ce qui est le mieux pour elle, et moi je me concentre sur le fait de rester prêt, tête baissée, et travailler », a ajouté Jahmir Young. « C'est plus dur de rester (en NBA) que d'y arriver. Donc chaque jour, je suis moi-même à 100% et là pour aider l'équipe. Le simple fait d'être dans cette franchise qui investit vraiment sur ses joueurs, sur le développement des joueurs, c'est incroyable. Ça me redonne vie. Ça montre juste que je dois continuer à bosser ».

Le Heat a également coupé Ethan Thompson, Dain Dainja et Bez Mbeng qui étaient en « Exhibit 10 » et vont être redirigés vers la G-League. La franchise floridienne en est à 14 contrats garantis et a ses trois « two-way contracts » engagés avec Myron Gardner, Vladislav Goldin et donc Jahmir Young.

Jahmir Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHI 6 5 80.0 50.0 100.0 0.2 0.3 0.5 1.0 0.3 0.0 0.2 0.0 1.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.