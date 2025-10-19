Les Kings également privés de Domantas Sabonis pour la reprise

Il faudra encore patienter avant de voir les Kings au complet. Après Keegan Murray, opéré du pouce et absent jusqu’à la mi-novembre, c’est désormais Domantas Sabonis qui rejoint l’infirmerie.

Sorti vendredi soir face aux Clippers après une gêne au tendon d’Achille, le pivot lituanien souffre finalement d’une élongation de grade 1. Rien de grave, mais assez pour le priver des deux premiers matchs de la saison régulière.

Le staff médical ne veut prendre aucun risque : Domantas Sabonis devra observer quelques jours de repos, le temps de désenflammer le tendon avant de passer à une phase de renforcement musculaire. L’objectif est de le revoir sur le parquet dès la semaine prochaine, si tout se passe bien.

Pour l’instant, il est forfait pour le déplacement à Phoenix mercredi et pour la réception du Jazz vendredi. Dans le meilleur des cas, il pourrait faire son retour dimanche contre les Lakers.

En attendant, Drew Eubanks, Isaac Jones et le rookie français Maxime Raynaud devront assurer à l'intérieur.

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 25 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 25 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.6 2.2 0.4 14.1 2019-20 ☆ IND 62 35 54.0 25.4 72.3 3.0 9.4 12.4 5.0 3.1 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 ☆ IND 62 36 53.5 32.1 73.2 2.4 9.5 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 * All Teams 62 35 57.3 31.2 74.1 3.2 8.9 12.1 5.2 3.3 1.0 3.1 0.4 18.9 2021-22 * IND 47 35 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9 2021-22 * SAC 15 34 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9 2022-23 ☆ SAC 79 35 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 2023-24 SAC 82 36 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.0 0.9 3.3 0.6 19.4 2024-25 SAC 70 35 59.0 41.7 75.4 3.8 10.1 13.9 6.0 3.3 0.7 2.9 0.4 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.