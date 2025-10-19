Pariez en ligne avec Unibet
Atlanta offre une belle promotion à Keaton Wallace

Publié le 19/10/2025 à 10:29 Twitter Facebook

NBA – Atlanta en est désormais à 14 contrats garantis après avoir promu l'arrière Keaton Wallace, qui était en “two-way contract”. Caleb Houstan hérite de son contrat vacant.

keaton wallace

On y voit plus clair également du côté d'Atlanta depuis samedi au niveau de la hiérarchie des dernières rotations aux postes arrières et de pivot. Si le plus joli coup du “training camp” était jusque là à mettre au crédit du pivot malien N'Faly Dante (2m11), dont le contrat a été garanti au début du mois, Keaton Wallace a également hérité d'une belle promotion.

Son “two-way contract” a été converti en contrat garanti, à 2.3 millions de dollars la saison. Rappelons que le salaire minimum d'un “two-way contract” est 85 000 dollars…

Le meneur-arrière de 26 ans bien connu à Atlanta (34 matchs de G-League depuis deux ans, 31 en NBA la saison dernière, à 5.4 points et 2.6 passes décisives en moyenne sur 16 minutes) a été plutôt productif sur ses quatre matchs de présaison (5.5 points, 5 passes décisives en 16 minutes en moyenne) et il a donc convaincu le front office de le sortir de son “two-way contract” pour être à plein temps avec l'équipe première.

A la lutte avec Lamont Butler, finalement coupé, c'est Caleb Houstan qui va remplacer Keaton Wallace parmi les trois “two-way contract”. En provenance d'Orlando où il avait été drafté en 2022, le shooteur avait pour sa part été invité au camp d'entraînement des Hawks.

S'agissant du poste 5, Atlanta a donc préféré N'Faly Dante, au détriment de Charles Bassey, dernier joueur coupé hier, pour compléter la rotation derrière Kristaps Porzingis et Onyeka Okongwu.

Atlanta en est pour l'heure à 14 contrats garantis et pourra donc s'offrir un dernier renfort en cas de besoin.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Trae Young 76 36.0 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 4.7 1.2 0.2 1.9 24.2
De'andre Hunter 37 28.7 46.1 39.3 85.8 0.7 3.2 3.9 1.5 1.6 0.8 0.1 2.4 19.0
Jalen Johnson 36 35.7 50.0 31.2 74.6 1.7 8.3 10.0 5.0 2.9 1.6 1.0 1.9 18.9
Jacob Toppin 1 26.6 50.0 62.5 0.0 1.0 3.0 4.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 17.0
Caris Levert 26 26.6 48.2 33.8 72.2 0.7 3.0 3.7 2.9 1.0 0.9 0.5 2.0 14.9
Dyson Daniels 76 33.8 49.3 34.0 59.3 1.6 4.3 5.9 4.4 2.0 3.0 0.7 2.3 14.1
Onyeka Okongwu 74 27.9 56.7 32.4 75.9 3.0 5.9 8.9 2.3 1.2 0.9 0.9 2.6 13.4
Zaccharie Risacher 75 24.6 45.8 35.5 71.1 1.1 2.4 3.6 1.2 1.2 0.7 0.5 2.0 12.6
Georges Niang 28 23.0 44.1 41.3 79.3 0.5 2.5 3.0 1.6 1.2 0.4 0.3 2.6 12.1
Bogdan Bogdanovic 24 24.9 37.1 30.1 88.2 0.5 2.3 2.8 2.0 1.5 0.8 0.3 2.4 10.0
Terance Mann 30 22.7 54.1 38.6 66.7 1.2 1.9 3.1 2.1 0.7 0.6 0.1 2.0 9.8
Clint Capela 55 21.4 55.9 0.0 53.6 3.2 5.4 8.5 1.1 0.9 0.6 1.0 1.9 8.9
Larry Nance, Jr. 24 19.3 51.6 44.7 69.2 1.0 3.3 4.3 1.6 0.7 0.8 0.5 1.5 8.5
Garrison Mathews 47 17.6 39.7 39.0 82.1 0.3 1.6 1.9 1.3 0.7 0.6 0.3 1.7 7.5
Vit Krejci 57 20.2 49.7 43.7 71.1 0.4 2.4 2.7 2.6 0.9 0.6 0.5 1.8 7.2
Daeqwon Plowden 6 11.9 64.0 52.9 100.0 0.7 1.2 1.8 0.3 0.7 0.0 0.0 1.7 7.2
Mouhamed Gueye 33 16.1 42.1 25.9 76.2 1.3 2.9 4.2 0.8 0.5 0.8 1.0 1.7 6.0
Keaton Wallace 31 16.2 40.1 32.9 100.0 0.2 1.4 1.6 2.6 1.1 0.9 0.3 1.3 5.4
Kobe Bufkin 10 12.4 38.3 21.1 72.2 0.5 1.6 2.1 1.7 0.8 0.3 0.2 0.9 5.3
David Roddy 27 12.8 47.3 37.2 81.8 0.4 2.2 2.6 1.1 0.7 0.4 0.3 0.7 4.5
Dominick Barlow 35 10.7 53.1 25.9 63.6 1.0 1.4 2.4 0.5 0.1 0.3 0.5 1.3 4.2

