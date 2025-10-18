Doug Christie : « Que Russell Westbrook soit Russell Westbrook »

C’est au buzzer que Russell Westbrook a trouvé preneur. Après un été à sonder un marché aussi discret qu’indécis, l’ancien MVP 2017 pose finalement ses valises à Sacramento. Les Kings étaient, semble-t-il, la seule franchise véritablement intéressée par son profil, et c’est donc là que « Russ » tentera de relancer sa carrière.

Un pari à faible risque pour les Kings, puisque selon Michael Scotto, le contrat du vétéran n’est pas garanti. Mais du côté de Doug Christie, on attend le vétéran avec impatience. Tel qu'il est…

« Avant tout, je veux que Russ soit Russ », a ainsi expliqué le coach. « Derrière Dennis (Schröder), il doit veiller à ce que nous soyons stables et à ce que le groupe de remplaçants fonctionne bien. »

Autrement dit, Sacramento veut que Russell Westbrook, à presque 37 ans, reste fidèle à lui-même : un fournisseur d’énergie, capable d’imprimer un tempo infernal… pour le meilleur, et parfois pour le pire.

« Qu'il soit tout ce que j'ai vu de magnifique chez lui pendant toutes ces années »

« Ma fierté, c’est ma capacité à être une force de la nature sur le terrain. Peu importe à quoi ça ressemble. Ça peut être une perte de balle, ça peut être un shoot raté mais ça peut être une interception, ça peut être un dunk. Ça peut être un 3-points raté, mais ça peut aussi être un 3-points réussi. Ça peut être tout ça à la fois » résumait-il.

Reste à voir comment l’ancien Laker et Clipper va s’intégrer dans un backcourt déjà bien fourni, avec Dennis Schröder, Devin Carter, Malik Monk, Zach LaVine, Keon Ellis ou encore Nique Clifford. Un casse-tête apparent pour le staff, mais pas pour Doug Christie, convaincu que son nouveau joueur peut s’adapter à toutes les configurations.

« Il peut jouer sur plusieurs positions. Je veux juste que Russ soit Russ. Vraiment, c'est le plus important. Qu'il soit tout ce que j'ai vu de magnifique chez lui pendant toutes ces années » conclut-il ainsi.

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 ☆ OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 ☆ OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 ☆ OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 ☆ OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 ☆ OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.2 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 ☆ OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.2 2.5 1.8 4.8 0.2 25.4 2018-19 ☆ OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 ☆ HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.5 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 68 23 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 28 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.