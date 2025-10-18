Dennis Schröder contient le carton de Luka Doncic

Pour leur dernier match de présaison, les Lakers recevaient les Kings, l’occasion pour Luka Doncic de continuer à se mettre en jambes après sa première sortie à 25 points face aux Suns, mardi dernier.

Le Slovène a poursuivi sur sa lancée en compilant 31 points, 5 rebonds et 9 passes à 8/16 au tir et 6/11 de loin, en 32 minutes de jeu. Présaison oblige, l’ancien meneur des Mavericks n’a pas joué la fin de la partie et il est sorti à huit minutes de la fin du match juste après un dernier « stepback » à 3-points sur la tête de Nique Clifford.

Avec une telle prestation, les Lakers auraient dû logiquement s’imposer, mais il n’en fut rien. Notamment parce que Austin Reaves s'est loupé dans les grandes largeurs : 3 sur 15 aux tirs, dont 0 sur 7 à 3-points.

Issac Jones et Maxime Raynaud décisifs

En revanche, côté Kings, Dennis Schröder a brillé avec 25 points et 3 rebonds à 10/17 au tir. Grâce à une interception, un « lay-up » et un « floater », l’Allemand ramène les siens à trois longueurs juste avant d’entrer dans le money-time. Isaac Jones redonne l’avantage à Sacramento à une minute du terme, et Maxime Raynaud (9 points, 2 rebonds) tente d’éteindre les espoirs de victoire des Lakers dans les dernières secondes.

Après que le Français a raté deux lancers-francs consécutifs, Isaac Jones arrache le rebond offensif et envoie la balle au rookie situé à 3-points face au cercle. Sur une feinte, l’ancien de Stanford efface Maxi Kleber avant de monter au “lay-up” sur Christian Koloko pour donner trois longueurs d’avance aux Kings.

Toutefois, Dalton Knecht arrive à égaliser à 3-points, mais sur le dernier tir de la partie, Issac Jones, encore lui, est victime d’une faute de Nick Smith Jr. et sur la ligne, il réussit un seul de ses deux lancers-francs pour permettre aux Kings de s’imposer 117 à 116 et de remporter leur premier et dernier match de cette présaison.

Sacramento débutera sa saison ce mercredi face aux Suns tandis que les Lakers joueront dès la soirée d’ouverture prévue ce mardi avec une réception des Warriors.