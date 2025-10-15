Du bon Luka Doncic malgré la défaite des Lakers

Les absents étaient nombreux et prestigieux pour cette rencontre entre les Lakers et les Suns. LeBron James évidemment, mais aussi Gabe Vincent, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt et Jaxson Hayes côté Los Angeles, puis Devin Booker, Dillon Brooks, Collin Gillespie ou encore Grayson Allen, Royce O’Neal, Ryan Dunn et Nick Richards dans le camp de Phoenix…

Mais tous les regards étaient tournés vers Luka Doncic, qui faisait ses débuts dans cette présaison 2025, et dans cette défaite des Lakers, qui ont mal défendu pendant trop longtemps et souffert des passages sur le banc du Slovène après la pause.

Ce dernier n'a en tout cas pas manqué cette rencontre, avec 25 points, 7 rebonds et 4 passes en seulement 22 minutes.

« Il y aura sans doute une augmentation de son temps de jeu entre ce match et le prochain », annonce JJ Redick. « Sur le chiffre des minutes, on doit en parler avec le préparateur physique et avec Luka. »

Marcus Smart a, lui aussi, commencé sa présaison avec 20 minutes pour s'exprimer, mais sans aucun impact statistique.

« On veut mettre nos cinq meilleurs joueurs sur le parquet le plus possible mais il faut trouver un équilibre avec chaque formation », précise le coach des Lakers.

Pour finir les matches de préparation, Los Angeles retrouvera Dallas et Sacramento dans les prochains jours.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 50 35 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2024-25 * LAL 28 35 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.