Xavier Tillman profite de ses soirées pour s’entraîner

Xavier Tillman est sur le point d’entamer sa sixième saison en NBA après une campagne 2024/25 où il n’a pu jouer que 33 matchs, entre des problèmes personnels et une blessure au genou. À quelques jours du premier match face aux Sixers, l’ailier-fort assure qu’il se sent, à nouveau, pleinement en confiance après une intersaison où il a révélé avoir perdu un peu plus de cinq kilos.

« J’avais peur de sauter parce que je ne savais pas si mon genou allait pouvoir absorber le choc » explique Xavier Tillman. « Maintenant, je me sens capable de couper, sauter et de faire toutes les choses comme ça. Cela me permet d’être en confiance pour être plus agressif en défense et c’est ce qui va beaucoup aider l’équipe. »

Pour se mettre en jambes avant le début de cette nouvelle saison, Xavier Tillman s’est illustré avec un « game winner » lors du dernier match de la présaison des Celtics face aux Raptors. Une action qui vient récompenser tout le travail que l’ailier réalise notamment lors de sessions d’entraînement nocturnes.

Un bourreau de travail

« Il s'agit surtout d’accepter de ne pas être dans le confort. Le choix facile, ce serait de ne pas faire mes… ce que j’appelle mes « night labs », ces séances de tir nocturnes. L’objectif, c’est que ça ne soit pas agréable »souligne l’ailier de Boston. « Ce qui serait agréable, c’est que je n’effectue pas ces sessions nocturnes, que je reste chez moi à me détendre et à me satisfaire de tout ce que j’ai déjà. »

Xavier Tillman explique qu’il se concentre énormément sur son tir lors de ses séances, mais qu’il y a une part importante de son travail axée sur l’entretien physique.

« Il faut aussi faire tous ces étirements supplémentaires, les soins, les massages en permanence. Même quand tu te dis : ‘Je ne suis pas si courbaturé que ça', tu dois le faire pour rester au meilleur de ta forme le plus longtemps possible », a-t-il ajouté. « La préparation, pour moi, c’est presque mieux que le match lui-même. Parce que tu vois ta propre progression, encore et encore. En match, il y a des victoires et des défaites. Mais dans le travail, tant que tu donnes tout, il n’y a pas vraiment de défaites. Et ça, c’est génial. »

Xavier Tillman, Sr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 59 18 55.9 33.8 64.2 1.3 3.1 4.3 1.3 2.0 0.7 0.8 0.6 6.6 2021-22 MEM 53 13 45.4 20.4 64.8 1.2 1.8 3.0 1.2 1.2 0.9 0.6 0.3 4.8 2022-23 MEM 61 19 61.4 26.7 55.1 2.0 3.0 5.0 1.6 1.6 1.0 0.7 0.5 7.0 2023-24 * All Teams 54 18 43.4 24.7 44.0 1.3 2.6 3.9 1.4 1.4 0.9 0.6 0.8 5.3 2023-24 * MEM 34 21 40.8 22.6 41.9 1.6 3.0 4.6 1.7 1.8 1.2 0.9 1.0 6.0 2023-24 * BOS 20 14 51.5 28.6 57.1 0.7 2.0 2.7 1.0 0.8 0.5 0.2 0.5 4.0 2024-25 BOS 33 7 24.5 15.6 75.0 0.3 1.0 1.3 0.2 0.5 0.3 0.4 0.2 1.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.