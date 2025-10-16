Xavier Tillman sauve les Celtics à la dernière seconde

Joe Mazzulla peut souffler : la présaison, qu'il déteste, est terminée ! Mieux, ses Celtics bouclent cette présaison sur une bonne note puisqu'ils se sont imposés 110-108 face aux Raptors sur un « game winner » signé… Xavier Tillman. C'est leur troisième victoire en quatre matches.

Bosseur de l’ombre, Xavier Tillman a profité de la sortie sur blessure de Jaylen Brown (ischios), puis de la mise au repos d'un grand Derrick White (33 points, 9 rebonds, 6 passes) en fin de rencontre pour enfiler le costume du héros.

L'intérieur inscrit ses sept points dans le dernier quart-temps, dont un 3-points clutch et surtout un floater à 0.8 seconde de la fin sur une remise en jeu de Baylor Scheierman. De quoi offrir la victoire à Boston dans un TD Garden en fusion.

Xavier Tillman, Toronto Raptors karşısında Boston Celtics'e maçı kazandırıyor pic.twitter.com/XvFu2tfS4m — Clutch Time (@ClutchPage) October 16, 2025

« C’est une sensation incroyable, » reconnaît Xavier Tillman. « Ce sont des moments que j’adore vraiment. Ils t’aident à rester motivé dans le travail quotidien, dans ta routine pour t'accrocher. C’est l’occasion de briller un peu et de laisser ton travail parler pour toi. Ce sont clairement mes moments préférés. »

Après un 12-0 en fin de match pour mener 106-94 à moins de deux minutes de la fin, les Celtics avaient relâché la pression au point de voir Toronto égaliser à neuf secondes de la fin. Mais Xavier Tillman a donc eu le dernier mot.

Prochaine sortie, mercredi prochain, face aux Sixers pour le début de la saison régulière.