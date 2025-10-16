Un nouveau contrat de 45 millions de dollars sur quatre ans pour AJ Green

Les manœuvres continuent chez les Bucks. Quelques heures après avoir coupé Chris Livingston pour faire de la place dans son effectif, la franchise de Milwaukee vient par contre de prolonger AJ Green.

D'après ESPN, le shooteur a ainsi paraphé un contrat totalement garanti de 45 millions de dollars sur quatre ans !

Une belle récompense pour l'ancien de Northern Iowa, non-drafté en 2022 et qui a mis du temps à trouver sa place en NBA. Néanmoins, grâce à son adresse extérieure (42% en carrière), il a réussi à faire son trou chez les Bucks.

Il a ainsi réussi un match à 22 points à 5/5 au tir il y a seulement quelques jours, montrant que son shoot extérieur était toujours au point. Et qu'il pourra donc s'inscrire dans la durée au sein de la troupe de Doc Rivers, qui a besoin de shooteurs pour profiter au maximum des qualités de Giannis Antetokounmpo.

A.J. Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIL 35 10 42.4 41.9 100.0 0.2 1.1 1.3 0.6 0.9 0.2 0.3 0.0 4.4 2023-24 MIL 56 11 42.3 40.8 89.5 0.2 1.0 1.1 0.5 0.9 0.2 0.2 0.1 4.5 2024-25 MIL 73 23 42.9 42.7 81.5 0.2 2.1 2.4 1.5 2.2 0.5 0.5 0.1 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.