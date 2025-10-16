Pariez en ligne avec Unibet
Malgré son contrat garanti, Chris Livingston prend la porte à Milwaukee

Les Bucks ont tranché : Chris Livingston quitte Milwaukee. Le jeune ailier paie l’arrivée de Thanasis Antetokounmpo et la concurrence sur les postes extérieurs.

Chris LivingstonDepuis la signature de Thanasis Antetokounmpo, fin août, il y avait un joueur de trop dans l'effectif des Bucks. Restait à savoir qui allait être poussé dehors avant le début de la saison…

Finalement, ESPN indique que c'est Chris Livingston, signé en juillet dernier, qui fait ses valises.

L'ailier de 22 ans, sorti de Kentucky en 2023, avait pourtant paraphé un contrat garanti de 2.3 millions de dollars sur un an, mais Milwaukee a donc décidé de lui payer cet argent pour faire de la place à un autre joueur. Sans doute Andre Jackson Jr, dont le contrat n'est de son côté que partiellement garanti, mais qui offre plus de certitudes.

Pour l'instant, seuls 800 000 dollars sont garantis sur le salaire de 2.2 millions de celui qui a débuté 43 matchs la saison dernière, son bail devenant pleinement garanti s'il n'est pas coupé avant le premier match de la saison.

Chris Livingston Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 MIL 21 4 50.0 20.0 75.0 0.1 0.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.2 0.0 1.2
2024-25 MIL 21 5 33.3 0.0 75.0 0.5 1.2 1.7 0.2 0.4 0.2 0.3 0.0 1.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Dimitri Kucharczyk
