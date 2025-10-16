À Charlotte, Miles Bridges espère donner le ton du renouveau

Après deux sorties négligeables, Miles Bridges a profité d'un temps de jeu plus large pour offrir des performances bien plus épaisses, face à Dallas puis Memphis. Cela donne 20 points et 11 rebonds face aux Mavericks avant 29 points, 10 rebonds et 5 passes contre les Grizzlies.

« Même en présaison, j'essaie de monter en puissance pour la saison régulière, de créer très vite de bonnes habitudes pour que, pendant la saison, ça devienne une seconde nature », commente le joueur de Charlotte.

Quelles seraient ces bonnes habitudes à prendre ? « Avoir de l'impact pour que l'équipe gagne, tout simplement. Je veux apporter ma pierre aux victoires cette année », répond-il. « Faire ce qu'il faut faire : défendre, prendre des rebonds, marquer. Je peux faire tout ça. Mais l'essentiel, c'est aider l'équipe de la bonne manière. »

C'est le discours classique de presque tous les joueurs avant chaque saison mais, visiblement, l'ailier des Hornets a joint les actes à la parole.

Son coach « très fier » de son travail estival

« Pour commencer, j'ai adoré ses intentions défensives. Il est beaucoup plus concentré cette année sur le fait de multiplier les efforts », analyse Charles Lee. « Le dernier match, sur plusieurs changements en défense, il a montré une évolution, qu'il était très actif. Il a envie de faire les efforts pour aider ses coéquipiers, tout en étant bon sur le porteur du ballon et dans l'impact physique. »

Le coach a aussi glissé des compliments sur la lecture, en attaque, de Miles Bridges. « Il a envie de passer la balle, de courir sans le ballon », ajoute-t-il. « On a mis l'accent là-dessus aussi : peut-on punir les équipes en profitant des mismatches, si on court ou si ça change en défense ? »

Un peu à la manière de son coéquipier Collin Sexton (« lui et moi, on est dans le Top 3 des joueurs avec le plus de matches sans avoir joué les playoffs »), il montre l'exemple aux jeunes Hornets.

« Ses efforts des deux côtés du terrain aident le groupe. Ça donne le ton », résume son entraîneur. « Ça devient contagieux quand on a quelqu'un comme ça. Je suis très fier des efforts réalisés par Miles durant l'intersaison et le training camp. C'est agréable de le voir faire de bonnes performances durant cette présaison. »

Miles Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CHA 80 21 46.4 32.5 75.3 0.8 3.2 4.0 1.2 1.4 0.7 0.6 0.6 7.5 2019-20 CHA 65 31 42.4 33.0 80.9 1.4 4.2 5.6 1.8 2.0 0.6 1.5 0.7 13.0 2020-21 CHA 66 29 50.3 40.0 86.7 1.2 4.8 6.0 2.2 2.2 0.7 1.6 0.8 12.7 2021-22 CHA 80 36 49.1 33.1 80.2 1.1 5.9 7.0 3.8 2.4 0.9 1.9 0.8 20.2 2023-24 CHA 69 37 46.2 34.9 82.5 1.0 6.3 7.3 3.3 1.7 0.9 2.0 0.5 21.0 2024-25 CHA 64 32 43.1 31.3 87.0 1.1 6.4 7.5 3.9 1.5 0.7 2.1 0.7 20.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.