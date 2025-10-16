Encore blessé, Jared McCain se sent maudit

C'est peu dire que Jared McCain a été coupé dans son élan la saison passée. Le joueur des Sixers avait impressionné et s'était alors rapidement installé comme le favori pour le trophée de Rookie de l'année. Puis, une déchirure d'un ménisque a mis fin prématurément à sa première année en NBA.

Il avait sans doute envie de repartir de l'avant pour l'exercice 2025/26. Sauf que, là encore, une blessure le freine : une déchirure du ligament collatéral ulnaire du pouce droit, contractée fin septembre à l'entraînement. « Je suis allé dans le vestiaire et j'ai pleuré immédiatement », raconte-t-il.

Jared McCain s'est fait opérer et va manquer le début de la saison régulière. Après neuf mois à l'infirmerie, y retourner de nouveau l'a plongé dans un « état dépressif ».

« L'univers est contre moi »

« L'univers est contre moi », résume-t-il. « Mais ça fait partie du processus. Je dois simplement continuer de croire que tout cela n'arrive pas par hasard. C'est chiant car j'étais tout proche de revenir et il y a une nouvelle rechute. »

En attendant de rejouer, l'arrière s'occupe en courant, en faisant des exercices avec sa main gauche. « Il continue d'avoir une attitude combative. Il est là à bosser. Il travaille aussi dur que possible sur sa condition physique. Il est totalement impliqué, impatient de rejouer », indique Nick Nurse.

Jared McCain tente aussi de participer aux matches de présaison, à sa manière, sur le banc. « J'essaie de rester dans le moment présent », confirme le joueur. « C'est facile de s'oublier un peu quand il y a un truc diffusé sur l'écran géant ou autre. J'essaie de rester concentré, attentif. Que ferais-je si j'étais là ? Qu'est-ce que j'ai aimé dans cette action ? Je tente d'être impliqué le plus possible. »

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHL 23 26 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 1.6 0.0 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.