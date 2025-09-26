Jared McCain déjà blessé !

Le “training camp” n'a même pas encore officiellement commencé qu'on compte déjà des blessés chez les Sixers ! La franchise de Pennsylvanie, qui sort d'une saison cauchemardesque sur ce plan, a annoncé que son meneur Jared McCain s'est blessé à l'entrainement ce jeudi et qu'il souffre d'une déchirure du ligament collatéral ulnaire du pouce droit.

Seizième choix de la Draft 2024, Jared McCain avait déjoué tous les pronostics la saison dernière en tournant à plus de 15 points par match, au point de se mêler brièvement à la course pour le rookie de l'année, jusqu'à ce qu'une déchirure d'un ménisque ne mette fin à sa saison dès le mois de décembre.

Sa deuxième année était donc attendue, avec la perspective de soulager un peu Tyrese Maxey et Kyle Lowry tout en apportant du scoring en sortie de banc. Voilà qui commence mal, puisqu'une telle blessure nécessite habituellement quatre à six semaines de convalescence. Jared McCain va déjà manquer toute la préparation et sans doute le début de saison.

Les Sixers seront attendus à Boston le 22 octobre pour la reprise, au TD Garden, là où Jared McCain a réussi son tout premier match NBA à 20 points, lors de la présaison 2024.

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHL 23 26 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 1.6 0.0 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.