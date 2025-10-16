Pariez en ligne avec Unibet
Les Mavericks d’Anthony Davis finissent fort face aux Lakers

NBA – Dans une rencontre marquée par de nombreuses absences, les Mavericks font la différence dans le quatrième quart-temps.

anthony davisSous les yeux des Aces, championnes WNBA, mais aussi de Luka Doncic en civil, les Mavericks ont dominé des Lakers décimés (121-94) grâce à une énorme fin de match : un 37-8 dans le dernier quart-temps !

Face à son ancienne équipe, Anthony Davis a mené la charge avec 18 points, 9 rebonds et 2 passes, à 7/15 aux tirs, et il a reçu le soutien de Dereck Lively II qui a profité de ce dernier match pour signer son premier double-double de la présaison : 12 points, 11 rebonds et 2 contres en 25 minutes. C'est lui d'ailleurs qui débloque la situation au début du 3e quart-temps pour lancer un 30-4.

Enfin débarrassé de ses problèmes physiques, le jeune pivot montre qu’il peut apporter une vraie présence sous le cercle, et surtout permettre à Anthony Davis de jouer ailier-fort. Adroit près du panier et actif en défense, il peut retrouver le niveau et l'impact qui étaient les siens, il y a deux ans, l'année de la finale NBA.

Autre enseignement de cette soirée : Jason Kidd insiste pour débuter avec Cooper Flagg à la mène. Auteur de 13 points et 3 passes, le numéro 1 de la Draft a enflammé le public avec un dunk dans le trafic après avoir enrhumé son défenseur au large. On aura aussi noté qu'il a souffert en début de match face à Gabe Vincent, avant de rectifier le tir.

Pour le reste, c'était assez laid (29% à 3-points pour les deux équipes, 17 balles perdues pour les Lakers…) et les Mavericks ont eu besoin d'attaquer le 4e quart-temps avec leurs titulaires, face à l'équipe C des Lakers, pour faire la différence.

Par Fabrice Auclert
