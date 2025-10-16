Les Mavericks d’Anthony Davis finissent fort face aux Lakers

Sous les yeux des Aces, championnes WNBA, mais aussi de Luka Doncic en civil, les Mavericks ont dominé des Lakers décimés (121-94) grâce à une énorme fin de match : un 37-8 dans le dernier quart-temps !

Face à son ancienne équipe, Anthony Davis a mené la charge avec 18 points, 9 rebonds et 2 passes, à 7/15 aux tirs, et il a reçu le soutien de Dereck Lively II qui a profité de ce dernier match pour signer son premier double-double de la présaison : 12 points, 11 rebonds et 2 contres en 25 minutes. C'est lui d'ailleurs qui débloque la situation au début du 3e quart-temps pour lancer un 30-4.

Enfin débarrassé de ses problèmes physiques, le jeune pivot montre qu’il peut apporter une vraie présence sous le cercle, et surtout permettre à Anthony Davis de jouer ailier-fort. Adroit près du panier et actif en défense, il peut retrouver le niveau et l'impact qui étaient les siens, il y a deux ans, l'année de la finale NBA.

Autre enseignement de cette soirée : Jason Kidd insiste pour débuter avec Cooper Flagg à la mène. Auteur de 13 points et 3 passes, le numéro 1 de la Draft a enflammé le public avec un dunk dans le trafic après avoir enrhumé son défenseur au large. On aura aussi noté qu'il a souffert en début de match face à Gabe Vincent, avant de rectifier le tir.

Pour le reste, c'était assez laid (29% à 3-points pour les deux équipes, 17 balles perdues pour les Lakers…) et les Mavericks ont eu besoin d'attaquer le 4e quart-temps avec leurs titulaires, face à l'équipe C des Lakers, pour faire la différence.