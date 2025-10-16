Pariez en ligne avec Unibet
La Air Jordan 40 passe la troisième

Sneakers – La quarantième Air Jordan du nom bénéficie d'un nouveau coloris « Heritage » depuis aujourd'hui, couleur vert olive.

La Air Jordan 40 a passé la vitesse supérieure et c'est tant mieux ! Après la récente sortie du coloris « Dusty Rose », la marque au Jumpman sort aujourd'hui son troisième coloris « Heritage », couleur olive.

Dans un style automnal, la paire se présente avec une tige vert foncé « olive », une languette et un col en noir, et d'infimes finitions en orange au niveau des œillets. Surtout, Jordan Brand continue d'innover en utilisant de nouveaux matériaux.

Après le cuir, le mesh et le daim, place donc à la toile pour cette version olive. L'ensemble repose sur une semelle beige, avec une partie translucide sur le revêtement extérieur avant pour compléter le tout. Pour rappel, la semelle de la Air Jordan 40 se distingue cette année par une association inédite, entre la mousse Zoom X et une unité Zoom Strobel sur toute la longueur.

La Air Jordan 40 « Olive » est disponible depuis aujourd'hui sur Basket4Ballers , au prix de 200 euros.

Par Romain Davesne
