Jason Kidd attend un Jaden Hardy moins unidimensionnel

Il a d'abord tenté de « poster » son joueur au niveau de la ligne des lancers-francs. Puis, voyant Dereck Lively II couper au cercle, Jaden Hardy a délivré une petite passe à terre vers le pivot, dont la finition a roulé sur le cercle avant de tomber.

Voilà le genre de geste, signé par l'arrière peu de temps après son entrée en jeu, que Jason Kidd a dû apprécier lors de ce déplacement des Mavs sur le parquet du Jazz. Car l'arrière, depuis le début de sa carrière, est avant tout connu pour ses qualités de scoreur.

Le 37e choix de la Draft 2022 tourne, après trois saisons, à plus de 8 points de moyenne en 14 minutes, ce qui en fait l'un des attaquants les plus rentables de la ligue. « Je pense que progresser, ce n’est pas seulement savoir marquer. On sait qu’il en est capable. Mais peut-il créer du jeu pour les autres ? Peut-il nous organiser en attaque ? », s'interroge aujourd'hui Jason Kidd.

De la maladresse et du déchet

Les réponses sont assez mitigées au regard de sa prestation dans l'Utah par exemple. Jaden Hardy, qui après sa bonne passe a enchaîné une séquence avec un tir contré près du cercle puis une passe dans les tribunes, a cumulé 13 points à seulement 5/15 aux tirs, dont 3/9 de loin, avec 6 rebonds et 3 passes pour autant de ballons perdus.

Sur trois sorties en présaison, l'arrière tourne à 10 points de moyenne (32% aux tirs) et un très mauvais ratio passe décisive (1.3) / ballons perdus (2.7). On comprend pourquoi sur ce match face au Jazz, Jason Kidd s'est davantage tourné vers Ryan Nembhard, qui a cumulé 12 passes décisives pour un seul ballon perdu.

Au-delà de son impact offensif, son coach le met au défi de se montrer en défense. « C’est essentiel. Il va avoir une belle opportunité pendant la présaison de montrer qu’il a progressé. Et on croit qu’il l’a fait. On a des gars qui savent clairement marquer, mais est-ce qu’on peut faire la passe en plus, celle qui rend le jeu plus simple, plus fluide ? Je pense que Hardy en est capable », développe Jason Kidd, qui n'a sans doute pas obtenu toutes les réponses jusqu'ici.

Jaden Hardy Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DAL 48 15 43.8 40.4 82.3 0.2 1.6 1.9 1.4 1.3 0.4 1.0 0.1 8.8 2023-24 DAL 73 14 40.7 36.2 77.6 0.3 1.5 1.8 1.5 1.1 0.3 0.8 0.1 7.3 2024-25 DAL 57 16 43.5 38.6 69.8 0.2 1.4 1.6 1.4 1.6 0.5 1.4 0.1 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.