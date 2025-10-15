Harrison Barnes, indéboulonnable chez les Spurs ?

304. Soit le nombre de matchs consécutifs disputés par Harrison Barnes, la seconde plus longue série en cours derrière Mikal Bridges (556). À l'instar du joueur des Knicks, l'ailier des Spurs enchaîne les saisons à 82 rencontres.

« Mon objectif, c’est simplement d’être présent à chaque match. C’est ce qui compte le plus pour moi. J’essaie de jouer les 82 matchs et de mettre mon corps dans les meilleures conditions pour y parvenir », défend le vétéran de 33 ans, dont la plus courte saison s'est limitée à 58 matchs (2021).

Avec comme particularité de cette série démarrée fin 2021, il a toujours gardé le statut de titulaire. Mitch Johnson affirme qu’il n’a pas encore complètement arrêté la composition de son cinq de départ pour l’ouverture de la saison régulière. Mais les paris les plus sûrs misent sur la présence d'Harrison Barnes parmi les titulaires.

Il n’est plus sorti du banc depuis la saison 2015/16 avec Golden State, simplement parce qu'il revenait de blessure.

« S’il ne démarre pas, c’est plutôt bon signe, ça voudra dire qu’on a beaucoup de joueurs performants. Harrison est extrêmement constant depuis longtemps. Il l’a mérité », note le coach texan.

Une présaison de maladresse

Lundi soir dans l'Indiana, les Spurs disposaient pour la première fois de la présaison de suffisamment de joueurs en bonne santé pour permettre à Mitch Johnson d’aligner un cinq de départ crédible : Victor Wembanyama, Stephon Castle, Julian Champagnie, Devin Vassell et Harrison Barnes donc. Une soirée délicate pour ce dernier, terminée avec 4 points à 1/7 aux tirs, qui survenait après un match sans marquer (0/6) face au Jazz.

Après quatre sorties, l'ailier, dont le professionnalisme influence beaucoup les jeunes de l'équipe, affiche une toute petite moyenne de 3.5 points à 13% de réussite… De quoi remettre en question son statut de titulaire ?

« Il y a encore beaucoup d’éléments en mouvement, et les gars continuent de se battre pour leur place. Il y aura beaucoup de discussions, et ces cinq-là (face aux Pacers) seront certainement au cœur de ces discussions », lâche au sujet de son cinq Mitch Johnson, conscient de l'équilibre apporté par son vétéran.

Harrison Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 81 25 43.9 35.9 75.8 0.7 3.5 4.1 1.2 1.7 0.6 1.2 0.2 9.2 2013-14 GOS 78 28 39.9 34.7 71.8 0.8 3.1 4.0 1.5 2.0 0.8 1.1 0.3 9.5 2014-15 GOS 82 28 48.2 40.5 72.0 1.4 4.1 5.5 1.4 1.8 0.7 0.9 0.2 10.1 2015-16 GOS 66 31 46.6 38.3 76.1 1.2 3.8 4.9 1.8 2.1 0.6 0.9 0.2 11.7 2016-17 DAL 79 36 46.8 35.1 86.1 1.2 3.8 5.0 1.5 1.6 0.8 1.3 0.2 19.2 2017-18 DAL 77 34 44.5 35.7 82.7 1.0 5.1 6.1 2.0 1.2 0.6 1.5 0.2 18.9 2018-19 * All Teams 77 33 42.0 39.5 82.4 0.7 4.0 4.7 1.5 1.6 0.6 1.3 0.2 16.4 2018-19 * DAL 49 32 40.4 38.9 83.3 0.7 3.5 4.2 1.3 1.6 0.7 1.4 0.2 17.7 2018-19 * SAC 28 34 45.5 40.8 80.0 0.8 4.8 5.5 1.9 1.5 0.6 1.1 0.1 14.2 2019-20 SAC 72 35 46.0 38.1 80.1 1.1 3.9 4.9 2.2 1.3 0.6 1.2 0.2 14.5 2020-21 SAC 58 36 49.7 39.1 83.0 1.1 5.5 6.6 3.5 1.3 0.7 1.6 0.2 16.1 2021-22 SAC 77 34 46.9 39.4 82.6 1.1 4.5 5.6 2.4 1.2 0.7 1.5 0.2 16.4 2022-23 SAC 82 33 47.3 37.4 84.7 1.1 3.4 4.5 1.6 1.3 0.7 1.0 0.1 15.0 2023-24 SAC 82 29 47.4 38.7 80.1 0.8 2.2 3.0 1.2 1.2 0.7 0.7 0.1 12.2 2024-25 SAN 82 27 50.8 43.3 80.9 1.2 2.6 3.8 1.7 0.9 0.5 0.6 0.2 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.