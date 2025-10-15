Nike commence à manquer d'imagination pour sortir de nouveaux coloris de la Book 1. Il faut dire aussi que la première chaussure signature de Devin Booker possède déjà une très belle collection. Sortie en France en mars 2024, elle va ainsi connaître sa troisième saison de suite aux pieds de l'arrière des Suns, un record !

En attendant donc le modèle qui sera amené à lui succéder, la Nike Book 1 continue de faire l'actualité, avec un coloris Halloween attendu la semaine prochaine, et bientôt cette version « Aurora ».

Ce prochain coloris est en fait un mix de deux modèles précédemment sortis, avec la tige en mesh violet inspiré de la Book 1 « Sunset », et les finitions iridescentes comme on l'a déjà aperçu sur la Book 1 « Night » pour faire ressortir le « Swoosh » et le col ». L'ensemble repose sur une semelle extérieure blanche classique.

Une seule photo a pour l'instant fuité, mais on connaît en revanche sa date de sortie, qui devrait tourner autour du 7 novembre prochain, au prix de 145 dollars.

Notre verdict de la Nike Book 1 Nike et Devin Booker ont réussi leur pari en faisant de cette « Book 1 » une chaussure à double usage, en répondant à la fois aux codes et au design classique d’une chaussure « lifestyle », tout en garantissant des caractéristiques techniques irréprochables sur le plan basket. Inspirée de la Nike Air Force 1, la paire a été retravaillée avec une semelle intermédiaire en Cushlon 2.0 qui offre un dynamisme nécessaire aux profils comme Devin Booker. On aurait apprécié un peu plus de confort sur l’avant du pied mais l’essentiel est là. L’adhérence et le maintien atteignent également la norme du marché. La Book 1 a également dans son ADN un côté hommage qui saura attirer le grand public. Devin Booker est un passionné et ce mélange des genres saupoudré de ses touches personnelles offrent un modèle singulier.

(Via Sneakernews)