La Book 1 « Night » pour briller en toutes circonstances

Sortie en mars 2024, la Nike Book 1 serait sur la fin, alors qu'il se murmure que la Book 2 pourrait bientôt être dévoilée, peut-être pour une sortie en cours de saison 2025/26. La marque à la virgule continue toutefois de la mettre en avant la première chaussure signature de l'arrière des Suns avec ce nouveau coloris “Night”.

Ce sera sans doute l'un des plus réussis de la collection, alors que la tige se distingue par ses touches iridescentes sur le « Swoosh » et le col pour accompagner une tige en cuir et mesh noir, et offrir cet effet “logo canal plus” des années 90 pour les anciens… La semelle extérieure semble quant à elle phosphorescente et brillera donc même dans le noir.

La Nike Book 1 “Night” est désormais disponible sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.