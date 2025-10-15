Pariez en ligne avec Unibet
Une femme « head coach » en NBA ? Dawn Staley peine à y croire

NBA – Approchée par les Knicks cet été, la coach des South Carolina Gamecocks n'imagine pas voir une femme prendre les commandes d'une équipe NBA dans un futur proche, voire lointain…

Durant l'intersaison, après avoir viré Tom Thibodeau, les Knicks ont rencontré Dawn Staley. Mais aucune offre n'a finalement été faite à la coach des South Carolina Gamecocks, empêchant ainsi celle qui aurait pu devenir la première femme à diriger une équipe NBA d’écrire une page majeure de l’histoire du sport.

« J'aurais été obligée de le faire. Pas seulement pour moi, mais pour les femmes, histoire de casser cette barrière. J'aurais dû le faire », avait-elle expliqué durant l'été, avant d'admettre qu'elle s'était « tirée une balle dans le pied », face aux autres candidats, dont l'heureux élu, Mike Brown, en posant énormément de questions à la franchise face au défi que représente le fait de nommer une femme.

Aujourd’hui, Staley reste lucide sur la lenteur du changement. « Non, je ne crois pas », répond-elle, lorsqu’on lui demande si elle pense voir une femme devenir coach principale en NBA de son vivant. « Et j’espère me tromper. »

« Si quelqu'un est intéressé pour devenir la première femme à coacher en NBA, j'ai toutes les informations »

Pour elle, les obstacles demeurent trop lourds. « Si les Knicks avaient perdu cinq matchs de suite, on n’aurait pas parlé de la série de défaites, mais de la femme sur le banc », souligne celle qui a remporté trois titres NCAA. « La franchise doit donc être prête et forte, quand elle engage une femme, pour ignorer ce genre de choses. »

Néanmoins, la coach s'est approchée comme jamais pour une femme (avec Becky Hammon) d'un banc NBA. Si une franchise veut franchir le pas, elle est prête à le faire ou à aider celle qui aura cet honneur.

« Si quelqu'un est intéressé pour devenir la première femme à coacher en NBA, j'ai toutes les informations. Venez me voir, je peux vous préparer pour l'entretien », s'amuse-t-elle d'ailleurs. « Et si une franchise est intéressée pour engager une femme, je suis là aussi, prête à assumer cette responsabilité et tout ce qui va avec. Car ça ira plus loin que le simple fait d'engager la première femme. »

Par Jonathan Demay
