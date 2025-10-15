Même en présaison, Stephen Curry fait des misères aux Blazers

Stephen Curry a l'habitude de briller face aux Blazers, qui font partie de ses victimes préférées en NBA. Même en présaison, comme il l'a montré cette nuit avec 28 points (6/15 au tir), 6 rebonds et 5 passes.

Sans Toumani Camara, c'est Jerami Grant qui est chargé de mettre une grosse pression au meneur de jeu de la Baie, et ça a fait baisser son pourcentage de réussite, tout en lui faisant perdre cinq ballons. Mais « Chef Curry » est tout de même le meilleur Warrior en première mi-temps, alors que les Blazers ont pris jusqu'à 18 points d'avance (50-32) dans le deuxième quart-temps. Une avance qui va toutefois fondre avant la mi-temps…

Après la bonne performance du rookie Will Richard (13 points, 6 rebonds), titulaire surprise, ou la bonne entrée de Quinten Post (16 points, 5 rebonds), les Warriors ont ainsi pris l'avantage dans le troisième quart-temps.

Également titulaire en l'absence de Jimmy Butler et Draymond Green, Jonathan Kuminga (7 points, 6 rebonds, 4 passes) n'en a pas pleinement profité puisqu'il a été expulsé… pour avoir touché un arbitre en râlant !

Ça n'empêche que Golden State a fini par s'imposer (118-111) alors que Sidy Cissoko (5 points à 1/5 au tir en 22 minutes, +/- de -25) a vécu une soirée compliquée, alors que Rayan Rupert n'a eu droit qu'à 6 minutes de jeu.