Souvenir des années Iverson : Hip-Hop reprend du service à Philadelphie

Quinze ans après, revoilà Hip-Hop ! Alors que les Sixers vont, à plusieurs reprises cette saison, rendre hommage à l'équipe finaliste de 2001, la franchise a décidé d'aller chercher la mascotte de l'époque. Le lapin Hip-Hop a disparu en 2011, remplacé par le chien Franklin, et son retour fut récemment réclamé par Kyle Lowry lors du « media day ».

Originaire de Philadelphie, le meneur des Sixers avait 15 ans lorsque Allen Iverson et ses coéquipiers avaient enflammé la ville avant de s’incliner face aux Lakers en finale. Alors, quand il a appris que l’équipe allait célébrer cette épopée, Kyle Lowry a glissé une demande pleine de nostalgie : « On devrait faire revenir Hip-Hop ! »

Souhait exaucé : les fans pourront revoir le célèbre lapin dunkeur dès le 8 novembre, à l’occasion de la réception des Raptors, avant d’autres apparitions programmées tout au long de la saison.