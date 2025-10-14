Après le retour de la NBA en Chine, Adam Silver pense à la WNBA

Après six ans d’absence, la NBA a fait son grand retour en Chine, et plus précisément à Macao, à l’occasion de deux confrontations entre les Suns et les Nets.

Dans la foulée, la Grande Ligue a signé un partenariat avec l’Empire du Milieu pour détecter les jeunes talents locaux. L’objectif : fournir des infrastructures de haut niveau et permettre aux sélections nationales masculines et féminines d’affronter des équipes NBA en Summer League, ou encore des franchises WNBA en présaison.

Les jeunes prospects chinois bénéficieront également du programme de développement américain, qui pourrait ouvrir la voie à des essais au sein de franchises NBA ou WNBA pour les meilleurs d’entre eux.

Et dans cette dynamique, Adam Silver n’écarte pas l’idée d’un match de WNBA organisé en Chine.

Li Yueru à l'honneur ?

« Nous devons d’abord trouver une nouvelle convention collective avec nos joueuses »rappelle le « commissioner » de la Ligue au micro de CNBC. « Mais une fois que cela sera fait, il y a beaucoup d’intérêt pour le basket féminin ici et nous aimerions ramener un match en Chine. »

Le patron de la NBA a également évoqué la possibilité d’une rencontre sur les terres de Yao Ming, symbole du basket chinois. Toutefois, la priorité demeure la renégociation de la prochaine convention collective, un dossier à l’arrêt depuis la charge de Napheesa Collier contre la dirigeante de la WNBA, Cathy Engelbert.

Si un match devait effectivement se tenir en Chine, Li Yueru, actuellement la seule joueuse chinoise en activité dans la ligue féminine, serait sans doute mise à l’honneur. L’intérieure évolue aux Dallas Wings, une équipe qui compte également dans ses rangs Paige Bueckers, la Rookie of the Year en titre.