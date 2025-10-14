Pourquoi Shai Gilgeous-Alexander ne veut pas jouer jusqu’à 40 ans

Shai Gilgeous-Alexander n'imitera pas son mentor Chris Paul. Alors que ce dernier s'apprête, à l'âge de 40 ans, à démarrer sa 21e saison dans la Grande Ligue, « SGA », lui, n'imagine pas une telle longévité pour sa propre carrière.

« Je pense clairement que je peux », lâche le Canadien à GQ à l'idée de jouer encore lorsqu'il aura 40 ans. Avant d'annoncer : « Mais je ne le ferai pas. À 100%. » L'explication ?

« Je ne voudrais pas rater autant de moments de la vie de mon enfant. Je ne voudrais pas être absent et manquer son premier match de basket chaque année, son premier match de foot, de football américain, son cours de piano, de jeu d’échecs, peu importe », justifie le MVP et champion en titre, qui ne cesse d'évoquer l'importance de son jeune fils dans sa maturité.

« Dans la vie, on se perd dans des choses qui n’ont pas vraiment d’importance. Mais depuis un an, mon fils me montre chaque jour ce qui compte vraiment. Quand il me réveille en pleine nuit en pleurant, ça me ramène à l’essentiel. Un jour, il comprendra tout ça », livrait-il par exemple en mai dernier.

« Le basket n’est pas la chose la plus importante pour moi »

Quand il évoque aujourd'hui ses priorités, il parle d'ailleurs d'abord de sa « famille », de ses « amis », et viennent ensuite le « basket » et enfin même la « mode ». « Quoi qu’il arrive, je sais que le basket n’est pas la chose la plus importante pour moi. Savoir que j’ai autre chose qui compte encore plus, quelque chose auquel je tiens profondément, ça enlève de la pression autour du jeu. C’est la raison pour laquelle je suis aussi en paix », poursuit le joueur de 27 ans.

« SGA » dit pour autant comprendre ceux qui, comme Chris Paul donc ou LeBron James bien sûr, continuent de jouer malgré le poids des années. Lui, à l'instar d'un Luka Doncic, ne veut pas suivre ce cheminement.

« Dans une carrière, il y a un moment où on atteint son apogée. Je ne blâme pas ceux qui continuent à jouer. Ils aiment ce sport. Mais pour moi, je joue avant tout pour découvrir la meilleure version de moi-même. Une fois que j’aurai atteint ce stade et que je commencerai à décliner, ce sera : ‘Bon, pourquoi est-ce que je joue encore ?' Dès que ça arrivera, je prendrai le premier bateau pour partir », formule Shai Gilgeous-Alexander.

Une retraite dans la trentaine alors ? « Impossible à dire. Mais je vous promets que ce ne sera pas à 40 ans », termine le Canadien.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 ☆ OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 ☆ OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 ★ OKC 76 34 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.