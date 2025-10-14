Luka Doncic de retour ce soir

Cette fois, c'est la bonne ! Luka Doncic avait bénéficié d'un programme allégé depuis la reprise, puisque le staff médical a pris en compte sa débauche d'énergie déployée durant l'Eurobasket 2025. A ce titre, le meneur slovène avait été dispensé des premiers matchs de préparation. Sa rentrée se fera donc ce soir à l'occasion du déplacement des Lakers à Phoenix.

Sa participation était attendue, puisque JJ Redick avait prévenu que son leader jouerait deux des derniers matchs avant le début de la saison régulière. Vu que les Lakers rejouent demain face à Dallas, on peut imaginer que Luka Doncic sera de nouveau ménagé pour un “back-to-back” et en plus face à son ancienne équipe. On devrait donc le revoir ensuite face aux Kings ce vendredi à la maison.

Pour se présenter dans la “meilleure forme physique de sa carrière”, le Slovène a suivi une préparation estivale aussi drastique que variée. C'est maintenant au staff des Lakers de travailler en bonne intelligence avec le préparateur physique du joueur, Javy Barrio, pour choisir le chemin optimal pour l'aider à remonter en puissance.

“Je dirais qu'il y aura une augmentation du temps de jeu de Luka entre le premier et le deuxième match”, a dévoilé le coach des Lakers. “Pour ce qui est du nombre total de minutes qu'il jouera, on en discute encore avec Javy et Luka pour déterminer ce qui est le plus raisonnable”.

Pour ce qui est de son utilisation sur le terrain, la réponse de JJ Redick est bien plus claire : “Donnez lui le ballon !”.

Marcus Smart également en tenue

L'autre bonne nouvelle, c'est que Marcus Smart sera également de la partie pour affronter Phoenix ce soir. Le meneur vétéran avait également été dispensé depuis la reprise, à cause d'une tendinite au tendon d'Achille. Ce qui permettra de travailler les automatismes entre les trois principaux arrières : Doncic, Austin Reaves et donc Marcus Smart.

Enfin, JJ Redick va pouvoir expérimenter davantage de rotations et distribuer les rôles, le tout en attendant bien sûr le retour de LeBron James, prévu en novembre.

“On veut pouvoir aligner au maximum les cinq meilleurs joueurs sur le terrain. On recherche aussi un équilibre entre chaque cinq. Quand on procède à nos changements, on veut savoir qui va défendre, qui va créer, si on a assez de qualité sur le tir extérieur. On fait ça avec chacun des cinq qu'on met sur le terrain, cinq majeur y compris”, a-t-il poursuivi. “On continue de travailler là-dessus, et bien sûr que d'avoir perdu LeBron James pour le début de saison complique un peu la donne. On a une semaine pour trouver la solution, et je pense qu'elle s'imposera à nous”.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 50 35 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2024-25 * LAL 28 35 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.