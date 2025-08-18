La transformation physique de Luka Doncic constatée par ses coéquipiers

Désormais soulagé d'avoir simplement souffert d'un coup au genou droit et non pas d'une grave blessure, Luka Doncic a pu reprendre le chemin de l'entraînement ce lundi, avant la prochaine rencontre de préparation de la Slovénie face à la Grande-Bretagne.

Il aurait été dommage de voir le Slovène être coupé dans son élan, au sein d'un été décisif pour lui, entre sa prolongation de contrat avec les Lakers et sa transformation physique. La star aurait perdu presque 15 kilos et ses coéquipiers en sélection nationale, Edo Muric et Aleksej Nikolic, peuvent en témoigner.

« Il est plus rapide et saute plus. Je m'attends à voir sa meilleure version cette année. Il le dit lui-même : il est en bien meilleure forme physique », déclare Muric pour BasketNews. « C'est très dur de défendre sur lui », ajoute Nikolic, qui fut aux côtés de Luka Doncic ces dernières années lors des compétitions internationales.

Néanmoins, Edo Muric ne veut pas seulement parler du physique de son coéquipier car l'ancien de Dallas, à 26 ans, commence à avoir une énorme expérience au niveau international.

« Chaque année, il est de plus en plus vocal. On a besoin de ça de sa part. C'est notre leader et c'est nécessaire, sur et en dehors du terrain. Il prend en maturité, il sait de quoi il parle et c'est un plaisir de le suivre », explique le joueur vainqueur de l'EuroBasket 2017 avec Doncic. « Il a plus d'expérience, il est plus mature, il comprend mieux le jeu. Il a montré à tout le monde qu'il était un des meilleurs joueurs du monde. Et il le reste. »

