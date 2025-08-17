Luka Doncic déjà à l’entraînement

Via un communiqué, la Fédération slovène de basket-ball confirme que “Luka Doncic n'a pas subi de blessure grave lors du match contre la Lettonie”. Dès samedi soir, des “insiders” NBA avaient expliqué que le meneur de la Slovénie s'était fait une belle frayeur et qu'il ne souffrait que d'un simple coup au genou droit.

La Fédération précise que tout l'effectif est OK malgré quelques pépins divers, et qu'après un dimanche de libre, l'équipe s'entraînera lundi au complet à Ljubljana pour préparer la prochaine rencontre face à la Grande-Bretagne. Ensuite, un crochet par Belgrade pour défier la Serbie, toujours invaincue dans cette préparation.

Ensuite, ce sera le moment de partir pour Katowice, en Pologne, où la Slovénie est dans le groupe D avec la France, la Belgique, la Pologne, l'Israël et l'Islande.