Dalen Terry veut prendre la relève d’Alex Caruso aux Bulls

Depuis le départ d’Alex Caruso, les Bulls cherchent un nouveau joueur capable d’apporter de l'intensité et de l'énergie sur le plan défensif. Un rôle que Dalen Terry se voit bien endosser.

Le jeune arrière de 23 ans sait qu’il n’est pas là pour empiler les points. Et il l’assume pleinement.

« C’est ainsi que tout le monde me perçoit » explique-t-il. « Ils pensent que je ne suis pas un joueur capable de marquer 20 ou 30 points. Eh bien, j’ai été drafté pour être comme Alex Caruso : ‘OK, il sait défendre, il sait faire toutes les petites choses, il sait lier les choses.' C’est ce que je veux faire cette année. »

C'est que le jeune arrière continue de se battre pour prouver qu’il peut apporter à son équipe sans briller offensivement. C'est aussi qu'il va déjà entamer sa quatrième saison avec Chicago, et que son apport offensif très faible limite ses perspectives s'il ne brille pas de l'autre côté du terrain. Eligible à une prolongation de contrat puisqu'il fait partie de la Draft 2022, il n'obtiendra pas d'assurance financière, et va devoir faire ses preuves.

« Même [lors de la victoire des Bulls contre les Cavaliers en présaison], à mes yeux, j'ai joué comme [une merde]. Mais si vous regardez les stats, je défends sur Donovan Mitchell. J'ai été dur avec lui. Je défends De'Andre Hunter. J'ai été dur avec lui. C'est ce que je dois faire, vous comprenez ? » explique-t-il, alors qu'il a terminé cette rencontre avec 2 points à 0/5 au tir en 12 minutes, mais le meilleur +/- du match (+13).

« Je me souviens dans les vestiaires [quand] AC (Alex Caruso) était encore là, et certains jours, il marquait six points, et d'autres jours, il en marquait vingt. C'est comme ça que ça va se passer. Je dois me concentrer sur la défense. Les gens essaient de me mettre la pression sur ce que je devrais être, je vais juste être moi-même. »

Dalen Terry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHI 38 6 44.4 25.9 66.7 0.3 0.7 1.0 0.6 0.6 0.3 0.2 0.1 2.2 2023-24 CHI 59 12 43.9 23.0 58.1 0.5 1.4 1.9 1.4 1.4 0.5 0.5 0.3 3.1 2024-25 CHI 73 14 44.8 35.6 71.0 0.5 1.2 1.7 1.3 1.6 0.6 0.7 0.2 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.