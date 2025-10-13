JJ Redick voit du Jamal Crawford chez Austin Reaves

Des progrès chez Austin Reaves ? JJ Redick ne cesse d'en voir depuis la reprise de l'entraînement chez les Lakers. La semaine passée, le coach californien a vu son arrière réaliser de belles prouesses balle en main.

« Il a fait certaines choses en partant du dribble, et peut-être que c’était juste à cause de notre mauvaise défense, mais, l’équipe en violet n’a littéralement pas réussi à le contenir. Il allait où il voulait », rapporte le technicien.

Confirmation visuelle la nuit passée, lors de la rencontre de présaison face aux Warriors, où Austin Reaves a démarré son match par plusieurs « stepback », avec une aisance sur le dribble assez notable pour se créer son tir. Son coach a vu ce « petit coup de rein, cette explosivité » chez lui.

De quoi lui permettre de finir avec 21 points (7/10 aux tirs dont 2/4 de loin), 3 rebonds et 3 passes (mais 5 ballons perdus). Et de quoi lui valoir des comparaisons avec un autre joueur, connu tout au long de sa carrière pour sa capacité à faire des merveilles avec son dribble : Jamal Crawford, ancien partenaire de JJ Redick aux Clippers.

« J’aime un peu plus JJ maintenant »

Austin Reaves « est tellement malin, sa capacité à provoquer des fautes… Tu mets ta main là, et il est capable de se lever pour prendre le contact. J’ai joué avec un gars, Jamal Crawford, qui était excellent dans ce domaine. Donc c’est juste une question de capter quelques petites astuces par-ci par-là pour aller sur la ligne des lancers-francs. Il a toujours été bon là-dedans, mais on voit que ça continue de se développer », développe JJ Redick.

Une comparaison appréciée par son joueur, qui a fini par un 5/6 aux lancers face aux Warriors.

« Jamal Crawford était redoutable. Il parle sans doute de la créativité en attaque. Je ne veux pas parler à sa place, mais je ne planifie pas ce que je fais. Tout se passe un peu naturellement, dans le rythme du match. Je n’avais jamais entendu cette comparaison, mais j’aime un peu plus JJ maintenant », se marre l'intéressé.