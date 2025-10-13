Les Lakers débloquent leur compteur face aux Warriors

Devant leur public, les Lakers ont profité de ce dimanche pour se rassurer avec ce facile succès face à des Warriors privés de Stephen Curry. LeBron James et Luka Doncic toujours absents, c'est Austin Reaves qui a immédiatement placé les Lakers sur les bons rails avec cinq points d'affilée. Titulaire, Brandin Podziemski lui a répondu, mais Deandre Ayton et Rui Hachimura ont pris feu pour permettre aux Lakers de mener de six points (30-24) après 12 minutes avec un joli 63% aux tirs.

Le deuxième quart-temps a confirmé la domination du duo intérieur, puis Vanderbilt a trouvé le rythme avec deux paniers faciles près du cercle, tandis qu’Ayton continuait de faire mal dans la raquette. Hachimura, lui, s’est offert une action à 4-points pour atteindre déjà les 14 points. Avant la pause, les Lakers passent un 20-7 pour rejoindre les vestiaires avec 17 points d'avance (63-46). Sans Stephen Curry, les Warriors sont comme perdus, et leur maladresse à 3-points fait mal : 18%.

Podziemski surnage

De retour des vestiaires, Deandre Ayton a poursuivi son récital (6/8 aux tirs au total), mais les Warriors ont commencé à réduire l’écart grâce à trois tirs primés consécutifs, dont deux signés Quinten Post. Meilleur joueur des Lakers, Austin Reaves a trouvé Jarred Vanderbilt pour le alley-oop avant de sortir à cause d’un coup reçu au mollet.

Porté par un grand Brandin Podziemski (23 points, 8 passes décisiives et 5 rebonds), Golden State en a profité pour revenir à -5 (90-85).

Dans le dernier acte, les deux coaches ont ouvert leurs bancs, et Bronny James s'est fait remarquer avec une passe lobée pour Jaxson Hayes, suivie d’un « finger roll » tout en finesse (99-93). Gabe Vincent (13 points) a ajouté un deuxième tir primé, et R.J. Davis a inscrit le sien peu après (102-93).

Dernier arrivé aux Lakers, Nick Smith Jr. a assuré la fin de match avec six points dans le « money time », scellant la victoire et évitant aux Lakers une prolongation inutile en présaison.