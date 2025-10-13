Pariez en ligne avec Unibet
Karl-Anthony Towns et Mitchell Robinson associés un maximum

NBA – Pour s’offrir un maximum de taille dans la raquette, Mike Brown compte débuter sa première saison sur le banc des Knicks en utilisant le plus possible le duo Karl-Anthony Towns – Mitchell Robinson.

towns robinsonDurant les trois premiers matchs de présaison des Knicks, Mike Brown a titularisé le duo Towns – Robinson, une association peu vue l’an passé notamment parce que Mitchell Robinson n’avait pu jouer que 17 matchs…

« Quand vous jouez avec deux grands, c’est toujours excitant à voir » assure Mitchell Robinson. « On l’a un peu fait la saison dernière et nous avons eu de la réussite. Donc on verra bien où cela va nous mener. »

Mike Brown compte utiliser ce duo dès le début de la saison pour maximiser le potentiel offensif de Karl-Anthony Towns qui pourra plus facilement s’écarter du cercle et être plus compliqué à défendre pour les équipes adverses. Deuxièmement, avec deux joueurs mesurant 2m13, cela ajoute forcément beaucoup de taille dans le cinq de départ.

De l'envergure et du cardio

« Quand vous jouez avec KAT en 4, OG Anunoby en 3 et Mikal Bridges en 2, l'envergure est exceptionnelle »explique le tacticien. « C’est une grande équipe avec beaucoup de parties interchangeables. Sur le plan offensif, ça vous offre de nouvelles perspectives, pas seulement pour KAT, mais pour tout le reste de l’équipe. »

Mike Brown compte sur Mitchell Robinson pour être une pièce centrale du succès des Knicks cette saison. Le pivot va donc devoir s’adapter au jeu rapide que le nouvel entraîneur souhaite mettre en place comme c’était le cas à Sacramento. Sous Tom Thibodeau, les Knicks comptaient parmi les équipes qui jouaient le moins de possessions sur un match, tout l’inverse des Kings sous Mike Brown lors de son passage entre 2022 et 2024.

Pour se préparer à ce changement, l'intérieur des Knicks a modifié son programme d’entraînement durant l’été avec beaucoup de foncier et de cardio pour être dans une forme optimale au moment de la reprise.

« Pour commencer, ce n’est pas un bon coureur, c’est un excellent coureur »complimente Mike Brown. « Et il doit, comme nous tous, jouer à ce rythme tout le temps. Mitch est également une menace verticale, certainement la meilleure que j'aie jamais vue. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jalen Brunson 65 35.4 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.5 0.9 0.1 2.1 26.0
Karl-anthony Towns 72 35.0 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 2.7 1.0 0.7 3.5 24.4
Og Anunoby 74 36.6 47.6 37.2 81.0 1.3 3.5 4.8 2.2 1.4 1.5 0.9 2.3 18.0
Mikal Bridges 82 37.0 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.6 0.9 0.5 1.5 17.6
Josh Hart 77 37.6 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.1 1.5 0.4 2.6 13.6
Miles Mcbride 64 24.9 40.6 36.9 81.3 0.7 1.8 2.5 2.9 0.6 1.0 0.3 1.7 9.5
Cameron Payne 72 15.1 40.1 36.3 90.7 0.2 1.3 1.4 2.8 0.7 0.5 0.2 1.5 6.9
Precious Achiuwa 57 20.5 50.2 27.8 59.4 1.8 3.8 5.6 1.0 0.8 0.8 0.7 1.4 6.6
Landry Shamet 50 15.2 46.1 39.7 66.7 0.2 1.0 1.2 0.5 0.4 0.5 0.0 1.0 5.7
Mitchell Robinson 17 17.1 66.1 0.0 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 0.6 0.9 1.1 1.5 5.1
Delon Wright 14 16.4 46.9 33.3 66.7 0.9 0.6 1.4 2.1 0.6 0.9 0.2 0.6 4.3
P.j. Tucker 3 19.3 42.9 50.0 0.0 1.3 1.3 2.7 0.0 0.3 0.3 0.3 2.7 3.0
Marjon Beauchamp 6 2.9 45.5 20.0 100.0 0.3 1.2 1.5 0.2 0.2 0.2 0.0 0.3 2.5
Tyler Kolek 41 7.2 32.9 29.8 76.5 0.2 0.5 0.7 1.7 0.4 0.3 0.1 0.6 2.0
Ariel Hukporti 25 8.7 67.7 0.0 46.2 0.6 1.5 2.0 0.4 0.8 0.0 0.6 1.3 1.9
Pacome Dadiet 18 6.2 32.3 31.6 66.7 0.2 0.8 1.0 0.3 0.2 0.2 0.1 0.4 1.7
Jericho Sims 39 10.8 60.9 0.0 61.5 1.3 2.0 3.3 0.6 0.5 0.2 0.3 1.2 1.6
Kevin Mccullar, Jr. 4 7.3 28.6 0.0 100.0 0.0 2.0 2.0 0.5 0.0 0.3 0.3 1.5 1.5
Matt Ryan 19 3.6 32.3 31.6 100.0 0.0 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 1.5
Anton Watson 9 2.5 44.4 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.3 0.9
Jacob Toppin 16 3.0 30.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.7 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.4

