Karl-Anthony Towns et Mitchell Robinson associés un maximum

Durant les trois premiers matchs de présaison des Knicks, Mike Brown a titularisé le duo Towns – Robinson, une association peu vue l’an passé notamment parce que Mitchell Robinson n’avait pu jouer que 17 matchs…

« Quand vous jouez avec deux grands, c’est toujours excitant à voir » assure Mitchell Robinson. « On l’a un peu fait la saison dernière et nous avons eu de la réussite. Donc on verra bien où cela va nous mener. »

Mike Brown compte utiliser ce duo dès le début de la saison pour maximiser le potentiel offensif de Karl-Anthony Towns qui pourra plus facilement s’écarter du cercle et être plus compliqué à défendre pour les équipes adverses. Deuxièmement, avec deux joueurs mesurant 2m13, cela ajoute forcément beaucoup de taille dans le cinq de départ.

De l'envergure et du cardio

« Quand vous jouez avec KAT en 4, OG Anunoby en 3 et Mikal Bridges en 2, l'envergure est exceptionnelle »explique le tacticien. « C’est une grande équipe avec beaucoup de parties interchangeables. Sur le plan offensif, ça vous offre de nouvelles perspectives, pas seulement pour KAT, mais pour tout le reste de l’équipe. »

Mike Brown compte sur Mitchell Robinson pour être une pièce centrale du succès des Knicks cette saison. Le pivot va donc devoir s’adapter au jeu rapide que le nouvel entraîneur souhaite mettre en place comme c’était le cas à Sacramento. Sous Tom Thibodeau, les Knicks comptaient parmi les équipes qui jouaient le moins de possessions sur un match, tout l’inverse des Kings sous Mike Brown lors de son passage entre 2022 et 2024.

Pour se préparer à ce changement, l'intérieur des Knicks a modifié son programme d’entraînement durant l’été avec beaucoup de foncier et de cardio pour être dans une forme optimale au moment de la reprise.

« Pour commencer, ce n’est pas un bon coureur, c’est un excellent coureur »complimente Mike Brown. « Et il doit, comme nous tous, jouer à ce rythme tout le temps. Mitch est également une menace verticale, certainement la meilleure que j'aie jamais vue. »