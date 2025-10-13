Faciles vainqueurs des Cavaliers, les Celtics ont un gros problème

Ce n'est que la présaison, et vu l'effectif en tenue côté Cleveland, il n'y a pas vraiment à être surpris par l'ampleur de la victoire des Celtics : 138-107 ! Côté Cavaliers, tous les All-Stars étaient absents, et même De'Andre Hunter n'était pas en tenue…

À l'inverse, Boston a besoin de travailler en cette présaison et Joe Mazzulla s'est appuyé sur sa nouvelle rotation avec une confirmation : Payton Pritchard est passé titulaire, et Anfernee Simons (21 points) sera 6e homme. Autre confirmation : les Celtics ne pensent qu'à courir ! On n'est pas loin du “run-and-gun” comme sur le premier panier du match, signé Pritchard sur l'entre-deux.

Le problème, c'est le rebond défensif. Peut-être à trop se projeter vers l'avant, Boston en oublie de sécuriser le rebond, et les Cavaliers ont capté 21 rebonds offensifs ! Quasiment autant que des rebonds défensifs (22). « Je ne vois pas cinq joueurs aller au rebond. Quand on est cinq, on prend des rebonds. C'est aussi simple que ça, et ce n'est pas une question d'ailiers ou d'intérieurs. Peu importe ! Il faut trouver cinq gars qui iront au rebond. C'est simple » s'emporte Joe Mazzulla, qui a perdu Kristaps Porzingis, Luke Kornet, Al Horford et bien sûr Jayson Tatum.

L'équipe C des Cavaliers, avec un Killian Hayes à 10 points, a donc profité de beaucoup de « secondes chances », mais les shooteurs n'ont pas mis dedans : 12 sur 60 à 3-points ! Mais face à des formations plus adroites de loin, cela pourrait mal se finir…

« Cela ne dépend que de nous » confirme Derrick White. « Il faut se jeter au rebond, se battre sur les ballons qui trainent… Peu importe celui qui est sur le terrain, il faut trouver un moyen de prendre des rebonds pour alimenter notre attaque. Ce sera l'un des gros sujets de discussion de Joe pendant toute l'année, et on doit tous s'y mettre. »