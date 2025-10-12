Patrick Williams a épuisé son crédit

Depuis le début de l'été, les Bulls auraient décidé de mettre Patrick Williams sur la liste des transferts, après des saisons à tout faire et tout tenter pour voir l'intérieur enfin décoller et utiliser son potentiel. Lui donner confiance avec une place dans le cinq majeur ? Le piquer en le mettant sur le banc ? Le prolonger de 90 millions de dollars sur cinq saisons en 2024 pour le motiver ? Rien n'a fonctionné…
Dès lors, et après cinq saisons de tentatives infructueuses, Billy Donovan commence lui aussi à perdre patience.
« Quand on parle avec lui, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Je lui ai même parlé lors de sa première saison, alors qu'il traversait une période difficile et avait beaucoup à apprendre. Je dis la même chose aux jeunes joueurs : il y a un certain crédit, mais il se termine à un moment. Et alors, il faut monter d'un cran », réclame le coach des Bulls.
S'il a été plombé par les blessures également, Patrick Williams a néanmoins eu amplement le temps de faire ses preuves à Chicago. Il n'en a pas profité. « C'est comme ce vieil adage qui parle du talent ou du potentiel. Puis, le temps passe et on se dit que le potentiel… Il y a une limite et là on est à la sixième saison », s'impatiente Billy Donovan.
Le principal intéressé ne peut que le constater puisque Matas Buzelis a pris une nouvelle dimension quand Isaac Okoro est arrivé. Les opportunités vont être de moins en moins importantes pour l'ancien quatrième choix de la Draft.
« Il peut se tailler une très bonne place en NBA. Il est vraiment bon en défense. Mais peut-il jouer avec une énergie constante sur tout le terrain ? », se demande le coach face au manque de régularité et d'agressivité de son joueur. « Il en est conscient. Il doit accepter le fait qu'il sait ce qui doit être corrigé. Il veut franchir un cap, c'est ce qu'il m'a dit. »
|Patrick Williams
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2020-21
|CHI
|71
|28
|48.3
|39.1
|72.8
|0.9
|3.7
|4.6
|1.4
|1.8
|0.9
|1.4
|0.6
|9.2
|2021-22
|CHI
|17
|25
|52.9
|51.7
|73.2
|1.0
|3.1
|4.1
|0.9
|1.6
|0.5
|0.9
|0.5
|9.0
|2022-23
|CHI
|82
|28
|46.4
|41.5
|85.7
|1.0
|3.0
|4.0
|1.2
|1.8
|0.9
|1.2
|0.9
|10.2
|2023-24
|CHI
|43
|27
|44.3
|39.9
|78.8
|1.1
|2.8
|3.9
|1.5
|2.0
|0.9
|1.3
|0.8
|10.0
|2024-25
|CHI
|63
|25
|39.7
|35.3
|72.3
|0.7
|3.1
|3.8
|2.0
|1.4
|0.8
|1.4
|0.5
|9.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.