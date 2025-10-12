Patrick Williams a épuisé son crédit

Depuis le début de l'été, les Bulls auraient décidé de mettre Patrick Williams sur la liste des transferts, après des saisons à tout faire et tout tenter pour voir l'intérieur enfin décoller et utiliser son potentiel. Lui donner confiance avec une place dans le cinq majeur ? Le piquer en le mettant sur le banc ? Le prolonger de 90 millions de dollars sur cinq saisons en 2024 pour le motiver ? Rien n'a fonctionné…

Dès lors, et après cinq saisons de tentatives infructueuses, Billy Donovan commence lui aussi à perdre patience.

« Quand on parle avec lui, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Je lui ai même parlé lors de sa première saison, alors qu'il traversait une période difficile et avait beaucoup à apprendre. Je dis la même chose aux jeunes joueurs : il y a un certain crédit, mais il se termine à un moment. Et alors, il faut monter d'un cran », réclame le coach des Bulls.

S'il a été plombé par les blessures également, Patrick Williams a néanmoins eu amplement le temps de faire ses preuves à Chicago. Il n'en a pas profité. « C'est comme ce vieil adage qui parle du talent ou du potentiel. Puis, le temps passe et on se dit que le potentiel… Il y a une limite et là on est à la sixième saison », s'impatiente Billy Donovan.

Le principal intéressé ne peut que le constater puisque Matas Buzelis a pris une nouvelle dimension quand Isaac Okoro est arrivé. Les opportunités vont être de moins en moins importantes pour l'ancien quatrième choix de la Draft.

« Il peut se tailler une très bonne place en NBA. Il est vraiment bon en défense. Mais peut-il jouer avec une énergie constante sur tout le terrain ? », se demande le coach face au manque de régularité et d'agressivité de son joueur. « Il en est conscient. Il doit accepter le fait qu'il sait ce qui doit être corrigé. Il veut franchir un cap, c'est ce qu'il m'a dit. »

Patrick Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHI 71 28 48.3 39.1 72.8 0.9 3.7 4.6 1.4 1.8 0.9 1.4 0.6 9.2 2021-22 CHI 17 25 52.9 51.7 73.2 1.0 3.1 4.1 0.9 1.6 0.5 0.9 0.5 9.0 2022-23 CHI 82 28 46.4 41.5 85.7 1.0 3.0 4.0 1.2 1.8 0.9 1.2 0.9 10.2 2023-24 CHI 43 27 44.3 39.9 78.8 1.1 2.8 3.9 1.5 2.0 0.9 1.3 0.8 10.0 2024-25 CHI 63 25 39.7 35.3 72.3 0.7 3.1 3.8 2.0 1.4 0.8 1.4 0.5 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.