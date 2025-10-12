Steve Kerr veut revoir à l’oeuvre son cinq avec Al Horford

Ce dimanche, les Warriors se déplacent à Los Angeles pour défier les Lakers, et à dix jours de la reprise, Steve Kerr va en profiter pour ajuster ses rotations. Plutôt satisfait de ce qu'il a vu jusque-là, le coach de Golden State n'a cependant pas arrêté ses choix sur le cinq de départ, et il aimerait revoir un cinq avec Al Horford au poste 5, titularisé à la place de Brandin Podziemski.

A ses côtés, Stephen Curry, Moses Moody, Jimmy Butler et Draymond Green. « Le premier cinq a été meilleur que je ne le pensais », a reconnu Steve Kerr vendredi après l’entraînement. « J’ai trouvé la combinaison intéressante. Ils ont bien exécuté dans l’ensemble. »

Trois rencontres pour affiner son choix

Il s'agit donc d'un cinq plus classique avec un meneur, deux extérieurs et deux intérieurs. Un cinq qui permet à Draymond Green de jouer à son poste naturel, tout en profitant des qualités d'intérieur fuyant d'Al Horford. Vendredi, Steve Kerr a annoncé qu'il voulait « à coup sûr » revoir ce cinq lors des trois derniers matchs de préparation.

Autour du « Big Three » Curry-Butler-Green, Moody et Horford apportent des qualités de défense et de shoot extérieur.

« Ça pourrait être une combinaison vraiment performante, » estime Steve Kerr. « Après le match, je n’en avais pas une idée très claire parce que je pensais surtout à nos pertes de balle et à notre manque de concentration par moments en première mi-temps. Mais en revoyant la vidéo, c’était bien meilleur que je ne l’avais imaginé sur ces sept premières minutes environ. »