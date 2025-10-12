Du bon et du moins bon pour Cooper Flagg face à Charlotte

Le « Cooper Flagg Process » suit son cours à Dallas. Après une première sortie encourageante de 14 minutes dans la victoire face à OKC (10 points, 6 rebonds, 3 passes décisives), le rookie a eu l'occasion de se montrer un peu plus avec 24 minutes au compteur dans la défaite concédée cette nuit à la maison face à Charlotte (116-120).

Les enseignements à tirer sont nombreux à l'issue de ce premier revers de la présaison, dans l'engagement défensif, le rebond et la lucidité offensive. Pour Cooper Flagg aussi, il y a eu du bon et du moins bon.

Une entame de feu

L'ancien de Duke s'est surtout distingué en tout début de match, s'offrant deux interceptions et deux passes décisives dès les deux premières minutes. Agressif également en attaque, il a ainsi scoré 11 points en première mi-temps, s'offrant au passage un magnifique alley-oop sur une passe du milieu de terrain signée D'Angelo Russell.

« J'ai simplement commencé avec une bonne énergie, à un niveau élevé, et j'ai essayé de maintenir ce rythme tout au long du match » a-t-il déclaré.

Ses passages en deuxième mi-temps ont été moins remarqués, avec zéro point inscrit et deux passes dans le dos ratées qui ont porté son total à cinq ballons perdus. C'est évidemment là que se situe le bémol pour lui sur ce match, même s'il n'y a rien d'alarmant pour autant.

« Je pense que j'ai un peu perdu mes repères en deuxième mi-temps, j'ai trop regardé autour de moi. Je dois trouver le moyen d'avoir un peu plus d'impact sur le match. Évidemment, les pertes de balle, ce n'était pas top, mais il y a clairement matière à amélioration, mais ça a été dans l'ensemble », a-t-il ajouté avant d'évoquer ces passes dans le dos qui n'ont pas trouvé leur cible. « Il faut simplement faire confiance à son jeu, à son intuition, à son instinct. Ce n'étaient probablement pas de supers passes, mais j'essaie de prendre du plaisir, d'expérimenter des choses, d'être créatif. Mais je pense qu'il faut juste avoir confiance en soi et en son instinct ».

Le droit de faire des erreurs

Jason Kidd ne lui en tiendra pas rigueur et veut au contraire l'encourager à oser davantage, quitte à se tromper. Les matchs de présaison sont là pour ça. De ce point de vue, son bilan du match est avant tout positif.

« Encore une bonne soirée pour lui des deux côtés du terrain. En attaque et en défense. Encore une fois, il crée pour ses coéquipiers, il est capable de mettre des tirs et de se montrer par des interceptions en défense », a jugé le coach des Mavs. « On veut le voir ballon en main, on veut le mettre dans différentes situations. J'ai trouvé qu'il a fait beaucoup de très bonnes lectures de jeu ce soir, même s'il y a encore des ballons perdus ».

L'état d'esprit et la volonté de bien faire sont en tout cas au rendez-vous et c'est encore le plus important. Comme le résume son coéquipier Dereck Lively II, « peu importe qu'il fasse des erreurs ou de bonnes choses, il essaie toujours de rendre ses coéquipiers meilleurs, de faire la bonne action ».

La marge de tolérance va se réduire à l'approche du début de la saison. Avant cela, Cooper Flagg va encore avoir deux matchs pour poursuivre sa montée en puissance, à Utah demain soir et face aux Lakers mercredi.