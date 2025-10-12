Jalen Brunson, l’intouchable des Knicks

Cet été, des discussions entre les Bucks et les Knicks ont eu lieu concernant un potentiel transfert de Giannis Antetokounmpo. Des échanges qui n’ont mené à rien, notamment parce que les monnaies d’échange de New York ne sont pas nombreuses. D’un côté, le « front office » de « Big Apple » ne peut, pour le moment, pas inclure Mikal Bridges dans un transfert puisqu’il a été prolongé, et il ne pourra être échangé qu’à partir de février.

Ensuite, les Knicks ont clairement fait comprendre que Jalen Brunson est intouchable, comme le rapporte The Athletic. Si un tel transfert devait avoir lieu dans les prochaines semaines, il se concentrerait donc sur des joueurs tels que Karl-Anthony Towns, Mitchell Robinson ou encore OG Anunoby. Des propositions que les dirigeants des Bucks avaient jugées trop limitées pour un joueur du calibre de Giannis Antetokounmpo.

Le calme jusqu'à la deadline ?

Depuis, les discussions entre les deux camps sont sur pause alors que le début de la saison aura lieu dans dix jours. Un statu quo qui s’explique parce que les Knicks restent prudents avant de formuler une nouvelle offre. Si ramener le Grec à New York est une perspective intéressante, le « front office » s’inquiète des effets que cela pourrait avoir sur son effectif, qui pourrait perdre énormément de profondeur si un tel transfert venait à voir le jour.

Les deux derniers finalistes, à savoir les Pacers et le Thunder, ont réussi à aller loin en playoffs grâce à un effectif complet qui avait de nombreuses ressources. Pour le moment, les Knicks souhaiteraient répéter le même schéma et viser le titre avec leur équipe actuelle.

La réouverture des négociations autour de Giannis Antetokounmpo dépendra certainement des résultats des Knicks et des Bucks sur le début de saison, et il faudrait sans doute attendre les jours précédant la « trade deadline », à un moment où Mikal Bridges pourra de nouveau être inclus dans un échange, pour qu'elles redeviennent concrètes.