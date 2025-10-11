Cam Johnson encore en rodage avec les Nuggets

« J'aurais dû le mettre, c'est pour moi », s'excuse Cam Johnson en parlant de ce shoot manqué dans le corner face aux Raptors en présaison. Un tir parfaitement ouvert qui venait d'être généré par le génie de Nikola Jokic, auteur d'une passe laser quasi aveugle depuis… le corner opposé.

Une action qui résume bien la phase d'adaptation encore en cours pour l'ancien joueur des Nets, échangé cet été contre Michael Porter Jr. Auteur de 11 points (4/6 aux tirs) dans cette rencontre face aux Raptors, il s'était contenté d'une timide sortie à 2 points (1/3) lors du match précédent face aux Wolves. Et il n'a jusqu'ici pas été beaucoup responsabilisé ballon en main.

« On essaie simplement de le mettre à l’aise. Et Cam fait partie de ces joueurs qui jouent parfois pour leurs coéquipiers plutôt que de forcer leur propre jeu. Aujourd’hui, c’était une bonne occasion pour nous de les voir jouer en conditions réelles. Je l’ai trouvé beaucoup plus agressif dans sa manière d’aller chercher le ballon », remarque David Adelman à la sortie de l'entraînement de jeudi.

Le technicien local estime que son nouvel élément devrait « aller plus souvent sur sa main droite ». « Je n’ai pas encore mis en place de systèmes spécifiques pour lui, mais on y viendra, c’est certain. C’est un joueur vraiment spécial, parce qu’on peut l’intégrer dans plein de contextes différents », poursuit David Adelman, qui envisage de le faire jouer comme poste 4.

Il est devenu ailier-fort en NBA

Un poste déjà occupé par l'ancien joueur des Suns et des Nets, capable d'évoluer comme 3 ou 4 en raison de sa taille. En plus du « catch-and-shot », l'idée pourrait être de l'impliquer davantage dans des situations de « pick-and-pop » pour profiter de son très bon pourcentage aux tirs à 3-points (39% en carrière).

« Je ne sais pas s’ils me considèrent comme un poste 4. Je pense que parfois, on associe ‘quatre' à mon nom. Ça me fait beaucoup rire. J’ai toujours joué de la même manière. Je n’ai jamais joué poste quatre de toute ma vie avant d’arriver en NBA. J’y ai touché un peu en dernière année, dans certaines situations, quand on avait un freshman qui ne connaissait pas vraiment ce rôle. Et j’ai dit : ‘OK, je vais le faire parce que je sais où me placer' », raconte le joueur sorti de North Carolina.

L'intéressé estime que passer d'un poste à l'autre ne devrait pas changer son positionnement en attaque ou en défense. « J’ai l’impression que, de toute façon, je défends un peu sur tous les postes. Ça veut juste dire que je dois aller un peu plus fort au rebond et peut-être ‘boxer' un gars un peu plus lourd. Tant que je suis sur le terrain, ça me va », lâche Cam Johnson dont les débuts n'inquiètent pas du tout son coach.

« Vu notre style de jeu, on est difficile à défendre. On a vu qu’on se créait de très bons tirs. Ce qui m’enthousiasme, c’est de voir comment je peux continuer à trouver de plus en plus d’opportunités dans le rythme de ce qu’on fait. Et ce n’est pas encore totalement en place. J’essaie encore de comprendre tout ça. Mais à force de jouer, on va y arriver », se projette plus largement David Adelman.

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 57 22 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHX 60 24 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHX 66 26 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 * All Teams 42 29 47.0 40.4 84.2 0.8 3.6 4.4 1.9 2.0 1.2 0.9 0.3 15.5 2022-23 * BRK 25 31 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 * PHX 17 25 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BRK 58 28 44.6 39.1 78.9 0.9 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 2024-25 BRK 57 32 47.5 39.0 89.3 0.9 3.4 4.3 3.4 1.8 0.9 1.7 0.4 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.