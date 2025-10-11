Dylan Harper raconte ses premières minutes avec Wemby

Alors qu'il remontait le terrain à pleine vitesse en « trailer », Victor Wembanyama lui a fait un geste de la main pour réclamer une passe lobée. Alors Dylan Harper a suivi la consigne et a envoyé le ballon dans le ciel, que le Français a capté à un bon mètre du panier, avant de l'écraser.

« J’aurais dû la lancer plus haut, beaucoup plus haut », sourit le rookie qui effectuait ses débuts en présaison avec les Spurs face au Jazz. Des débuts prometteurs pour le second choix de la dernière Draft, auteur de 9 points (4/6 aux tirs) et 3 passes, sans perdre le ballon, en 18 minutes. Avec donc ce début de connexion avec son géant.

« C’est étrange. Personne n’a jamais joué avec quelqu’un d’aussi grand. Tu arrives sur le terrain, tu lances la balle en pensant que tu l’as envoyée trop haut. Mais ensuite il l’attrape, et tu te dis : ‘C’était un peu trop bas.' Donc, ce sont juste des petits ajustements comme ça. Il faut la lancer là où personne d’autre ne peut l’attraper, sauf lui », a déjà compris Dylan Harper.

« C’est bon d’être sur le terrain avec lui. Il a l’air prêt, très à l’aise déjà pour faire ce genre de passes. Je suis très confiant, et je suis très content de pouvoir passer du temps sur le terrain avec lui », apprécie de son côté le Français.

« Ils ne manqueront pas de me dire quand je fais une erreur »

Au-delà de cette passe lobée, le rookie a montré qu'il était très à l'aise ballon en main, à l'instar de cette action où il a pris de vitesse la défense du Jazz après avoir bénéficié d'un double écran en tête de raquette. Une attaque de cercle main droite, terminée sur sa main forte, la gauche.

« C’est une nouvelle étape pour lui dans sa jeune carrière, alors qu’il va continuer à progresser. Évidemment, il a réalisé quelques actions dont, espérons-le, il pourra être fier. Mais le fait de pouvoir le faire devant les fans et sous les projecteurs ou simplement de passer par les schémas défensifs collectifs et de courir sur le terrain, c’est une expérience précieuse », juge le coach texan Mitch Johnson.

Son joueur, qui a terminé avec le meilleur +/- de son équipe (+20), s'est beaucoup donné en défense en couvrant le joueur adverse sur tout terrain pendant la majorité de son temps de présence sur le terrain. Preuve d'une bonne condition physique, alors que son pouce, pour lequel il a dû subir une opération début septembre, semble bien tenir.

« Ça fait vraiment du bien de rejouer, le fait d’être de retour sur le terrain avec les gars, de commencer à créer de la cohésion avant le début de la saison. Mes coéquipiers font du super boulot pour me donner de la confiance, et ils ne manqueront pas de me dire quand je fais une erreur. Mais au final, ils sont là pour m’aider, et je suis là pour les aider aussi. Avoir ce soutien derrière moi, ça aide énormément », savoure le jeune homme de 19 ans.