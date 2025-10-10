Mascotte de Loyola-Chicago, « Sister Jean » s’est éteinte à l’âge de 106 ans

Il y a quelques jours, « Sister Jean » avait annoncé qu'elle prenait sa « retraite » pour des raisons de santé.

Aumônière de l'université de Loyola-Chicago depuis 1994, elle était aussi la mascotte de l'équipe masculine, les Ramblers, qu'elle avait suivie avec passion, notamment lors du Final Four de la « March Madness » 2018.

Malheureusement, les problèmes de santé de Jean Dolores Schmidt étaient plus graves qu'annoncés, et elle s'est éteinte à l'âge très respectable de 106 ans, a ainsi révélé son université.

« Au cours de ses nombreuses fonctions à Loyola pendant plus de 60 ans, Sœur Jean a été une source inestimable de sagesse et de grâce pour des générations d'étudiants, de professeurs et de membres du personnel », a expliqué Mark C. Reed, le président de l'université. « Même si nous ressentons de la tristesse, son héritage nous procure une grande joie. Sa présence a été une bénédiction profonde pour toute notre communauté, et son esprit se perpétue dans des milliers de vies. En son honneur, nous pouvons aspirer à partager avec les autres l'amour et la compassion que Sœur Jean nous a transmis. »

Sa joie et sa passion en avaient ainsi fait une figure majeure dans l'Illinois, Loyola-Chicago ayant créé une bourse d'études en son honneur alors que le 21 août 2019 était devenu le « Jour de Sœur Jean » dans tout l'État.