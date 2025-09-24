À 106 ans, « Sister Jean » tire sa révérence à Loyola-Chicago

Il y a sept ans, l'université de Loyola-Chicago créait l'exploit de se qualifier pour le Final Four NCAA, et tous les Etats-Unis découvraient leur supportrice numéro 1, une certaine Jean Dolores Schmidt, plus connue sous le nom de « Sister Jean ».

Aumônière de cette université de l'Illinois depuis 1994, elle avait accompagné le formidable parcours des Crusaders, n'hésitant pas à les encourager au bord du terrain. Même enthousiasme en 2021 lorsque son université de cœur s'était à nouveau qualifiée pour la March Madness.

Mardi, la chaîne Fox 32 Chicago a annoncé qu'elle avait décidé de prendre sa « retraite », malheureusement pour des raisons de santé. Une information confirmée par les dirigeants de l'université. « Bien que Sœur Jean ne puisse plus être physiquement présente sur le campus, elle reste une amie bien-aimée, une conseillère de confiance et une fidèle supportrice des Ramblers — encourageant nos équipes et priant pour nous tous chaque jour » peut-on lire dans le communiqué.

Il y a un mois, le jour de ses 106 ans, « Sister Jean » avait envoyé un message aux dirigeants, aux étudiants et ses amis où elle évoquait ses soucis de santé.

« Les anniversaires sont des jours spéciaux, et celui-ci l’est particulièrement. En réalité, je ne peux pas être parmi vous car j’ai un gros rhume et d’autres soucis de santé, et il a été décidé que je ne devais pas me rendre au campus de Lake Shore pour être avec vous en ce jour. Cela me rend très triste, mais vous pouvez tout de même célébrer » avait-elle écrit, avant de s'adresser plus particulièrement aux nouveaux élèves. « Ces années passées avec vous ont été merveilleuses pour moi, à vous voir grandir spirituellement, intellectuellement et socialement, à voir les amitiés que vous avez nouées, et les progrès que vous avez accomplis dans votre vie académique. J’ai toujours été heureuse de partager mon temps avec vous. Laissez vos rêves devenir réalité. Ne laissez personne vous arrêter. (…) Bien que cette année je ne puisse pas être à la fête avec vous en personne, je la célèbre avec vous par la pensée. Que Dieu vous bénisse, et Go Ramblers ! »