Le panier complètement dingue de Cason Wallace

Ce n'est hélas qu'un match de présaison, mais Cason Wallace a inscrit cette nuit l'un des paniers les plus dingues de l'année, si ce n'est le plus dingue de l'année. A l'instar d'un Larry Bird, d'un Rajon Rondo ou d'un Luka Doncic dans le passé, l'ailier du Thunder est parvenu à marquer en shootant derrière le panier !

Tout part d'un air-ball avec un ballon qui file derrière la ligne de fond. Wallace passe par là, et alors qu'il reste une seconde sur l'horloge des 24 secondes, il récupère la balle et la balance directement. Son “tir” passe au-dessus du panneau pour finir directement dans le cercle !

Auteur de 6 points, 10 rebonds et 8 passes, Wallace aura été très actif dans la victoire du Thunder (122-116). A ses côtés, Shai Gilgeous-Alexander cumule 16 points et 5 passes en 20 minutes, tandis que Isaiah Joe règle déjà la mire avec 19 points à 5 sur 8 de loin.

Côté Charlotte, Moussa Diabate, toujours en quête d'un contrat garanti, compile 14 points et 7 rebonds comme titulaire, aux côtés de Tre Mann (18 points) et LaMelo Ball (15 points). En sortie de banc, Tidjane Salaun capte 10 rebonds, mais il loupe la cible avec un 2 sur 11 aux tirs, dont 0 sur 6 à 3-points.