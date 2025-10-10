La Tatum 4 passe à l’attaque

C'est le grand jour ! A moins de deux semaines de la reprise de la saison NBA, la Jordan Tatum 4 est officiellement disponible ! Jordan Brand a plutôt bien réussi son coup de communication en dévoilant la quatrième chaussure de Jayson Tatum en exclusivité sur NBA 2K26 fin août.

Possiblement absent pour toute la saison en raison d'une rupture du tendon d'Achille, JT pourrait bien porter ses JT4 uniquement dans le jeu vidéo de 2K Sports.

La Jordan Tatum 4 a été conçue dans le même moule que les précédentes, que ce soit au niveau de la tige, plus épurée, du talon, où l'on retrouve le numéro zéro du joueur, ainsi que de la semelle, équipée d'une mousse en Cushlon 3.0 et d'un amorti “Zoom Air” sous l'avant du pied. Ce premier coloris baptisé “St. Louis” rend hommage à la ville de naissance de Jayson Tatum. La tige en daim rouge est complétée de finitions en blanc, tandis que le “JT” figurant sur la languette ressort en doré, et le “Jumpman” sur l'empeigne apparaît en gris.

Comme prévu, la Jordan Tatum 4 « St. Louis » est disponible depuis aujourd'hui sur Basket4Ballers au prix de 130 euros !