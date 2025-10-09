Prime Video dévoile la bande-annonce du documentaire « Allen Iv3rson »

Icône rebelle de la NBA, Allen Iverson enchaîne les apparitions médiatiques et évoque sans détour ses démons alors qu'un documentaire en trois parties, intitulé « Allen Iv3rson », s’apprête à dévoiler l’homme derrière la légende.

Produit par Shaquille O'Neal et Stephen Curry, le documentaire sera ainsi disponible sur la plateforme de streaming d'Amazon partout dans le monde, à partir du 23 octobre.

Voici la bande-annonce de ce reportage qui promet une plongée introspective dans la carrière du MVP 2001, qui a marqué plusieurs générations de fans de la NBA, en étant une icône basket mais également culturelle.