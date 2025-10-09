Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →
Voir les stats sur Proballers

Prime Video dévoile la bande-annonce du documentaire « Allen Iv3rson »

Publié le 9/10/2025 à 17:04 Twitter Facebook

Allen Iverson revient sous les projecteurs avec « Allen Iv3rson », un documentaire en trois parties produit par Shaquille O’Neal et Stephen Curry, disponible sur Prime Video dès le 23 octobre.

Prime Video dévoile la bande-annonce officielle et l'affiche d'Allen Iv3rsonIcône rebelle de la NBA, Allen Iverson enchaîne les apparitions médiatiques et évoque sans détour ses démons alors qu'un documentaire en trois parties, intitulé « Allen Iv3rson », s’apprête à dévoiler l’homme derrière la légende.

Produit par Shaquille O'Neal et Stephen Curry, le documentaire sera ainsi disponible sur la plateforme de streaming d'Amazon partout dans le monde, à partir du 23 octobre.

Voici la bande-annonce de ce reportage qui promet une plongée introspective dans la carrière du MVP 2001, qui a marqué plusieurs générations de fans de la NBA, en étant une icône basket mais également culturelle.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes