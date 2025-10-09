Sobre et apaisé, Allen Iverson évoque sa renaissance

Dans quelques jours, un documentaire sur Allen Iverson sortira sur Prime Video. Ses apparitions médiatiques seront donc plus fréquentes d'ici-là et, pour ESPN, l'intéressé a notamment abordé des thématiques dont il n'est pas spécialement fier.

En l'occurrence, son divorce avec sa femme Tawanna Turner, épousée en 2001. Ainsi que sa dépendance à l'alcool, dont il est débarrassé depuis maintenant six mois. Des épisodes qui correspondent à des périodes noires de sa vie.

« C'est de ma faute et c'est arrivé quand Tawanna a demandé le divorce » admet la légende des Sixers. « C'est là que j'ai compris que j'avais touché le fond et qu'il était temps de faire une profonde remise en question. Quand j'étais assis là, en salle d'audience. J'ai repensé à mes matchs d'entraînement : ‘Sixers contre Sixers’ ou ‘Georgetown contre Georgetown’. Puis, les larmes se sont mises à couler sur les papiers [du divorce] quand j'ai baissé les yeux et vu écrit : ‘Iverson contre Iverson’. »

La bonne nouvelle, c'est qu'Allen Iverson est parvenu à reconquérir Tawanna Turner, dont il était séparé depuis 2008, avec un divorce prononcé en 2013.

« J'ai aidé beaucoup de personnes à se sentir à l'aise avec elles-mêmes »

En revanche, « l'une des meilleures décisions de [la] vie » d'Allen Iverson a été de ne plus boire d'alcool. Une addiction qui lui a longtemps mené la vie dure, en dehors des parquets.

« Je me sens mieux qu'à l'époque où je buvais » reconnaît-il à ce propos. « Quand tu es ivre, tu n'es plus toi-même. Plus je le remarque chez les autres, plus je suis content de ma décision et, plus je constate à quel point les personnes qui m'entourent apprécient [ce changement], plus ça me rend heureux. »

Sa compagne Tawanna Turner s'en réjouit et il n'en tire aujourd'hui que du positif.

« Quand tu prends du recul sur ta maturité, sur ce qui compte vraiment et ce que tu représentes pour ta famille, tes amis ou le monde, j'ai simplement réfléchi à celui que je devais être dans la vie. Et je ne voyais pas en quoi l'alcool m'aidait. Tout ce à quoi je pensais, c'était les expériences négatives » décrit-il ensuite.

Néanmoins, Allen Iverson, 50 ans depuis cette année, se réjouit lui-même d'une chose en particulier : la manière dont il inspire la nouvelle génération de joueurs.

« J'ai aidé beaucoup de personnes à se sentir à l'aise avec elles-mêmes et à se dire qu'elles pouvaient s'exprimer librement » apprécie-t-il ainsi. « J'aime tout ce qui se passe dans notre ligue et les progrès réalisés pour les jeunes joueurs. On ne manquera jamais de superstars et le jeu est entre de très bonnes mains. »

Allen Iverson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1996-97 PHL 76 40 41.6 34.1 70.2 1.5 2.6 4.1 7.5 3.1 2.1 4.4 0.3 23.5 1997-98 PHL 80 39 46.1 29.8 72.9 1.1 2.6 3.7 6.2 2.5 2.2 3.1 0.3 22.0 1998-99 PHL 48 42 41.2 29.1 75.1 1.4 3.5 4.9 4.7 2.0 2.3 3.5 0.2 26.8 1999-00 PHL 70 41 42.1 34.1 71.3 1.0 2.8 3.8 4.7 2.3 2.1 3.3 0.1 28.4 2000-01 ★ PHL 71 42 42.0 32.0 81.4 0.7 3.1 3.9 4.6 2.1 2.5 3.3 0.3 31.1 2001-02 PHL 60 44 39.8 29.1 81.2 0.7 3.8 4.5 5.5 1.7 2.8 4.0 0.2 31.4 2002-03 PHL 82 43 41.4 27.7 77.4 0.8 3.4 4.2 5.5 1.8 2.7 3.5 0.2 27.6 2003-04 PHL 48 43 38.7 28.6 74.5 0.7 3.0 3.7 6.8 1.8 2.4 4.4 0.1 26.4 2004-05 PHL 75 42 42.4 30.8 83.5 0.7 3.3 4.0 8.0 1.9 2.4 4.6 0.1 30.7 2005-06 PHL 72 43 44.7 32.3 81.4 0.6 2.6 3.2 7.4 1.7 1.9 3.4 0.1 33.0 2006-07 * All Teams 65 43 44.2 31.5 79.5 0.4 2.6 3.0 7.2 1.5 1.9 4.1 0.2 26.3 2006-07 * DEN 50 42 45.4 34.7 75.9 0.3 2.7 3.0 7.2 1.5 1.8 4.0 0.2 24.8 2006-07 * PHL 15 43 41.3 22.6 88.5 0.5 2.3 2.7 7.3 1.4 2.2 4.4 0.1 31.2 2007-08 DEN 82 42 45.8 34.5 80.9 0.6 2.4 3.0 7.2 1.3 2.0 3.0 0.2 26.4 2008-09 * All Teams 57 37 41.7 28.3 78.1 0.5 2.5 3.0 5.0 1.5 1.5 2.6 0.1 17.5 2008-09 * DET 54 37 41.6 28.6 78.6 0.5 2.6 3.1 4.9 1.5 1.6 2.5 0.1 17.4 2008-09 * DEN 3 41 45.0 25.0 72.0 1.0 1.7 2.7 6.7 1.0 1.0 3.3 0.3 18.7 2009-10 * All Teams 28 31 43.0 36.0 79.4 0.6 2.3 2.8 4.0 1.7 0.7 2.3 0.1 13.8 2009-10 * PHL 25 32 41.7 33.3 82.4 0.6 2.4 3.0 4.1 1.7 0.7 2.3 0.1 13.9 2009-10 * MEM 3 22 57.7 100.0 50.0 0.3 1.0 1.3 3.7 1.7 0.3 2.3 0.0 12.3 Total 914 41 42.5 31.3 78.0 0.8 2.9 3.7 6.2 1.9 2.2 3.6 0.2 26.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.