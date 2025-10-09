Avec son game winner, A’ja Wilson réalise un rêve

Les Aces ont failli craquer en toute fin de match face au Mercury. Alors que Las Vegas avait compté jusqu’à 17 points d’avance en première mi-temps, Phoenix a pu profiter de la maladresse longue distance des Aces pour égaliser dans les dernières minutes.

À 15 secondes du terme, le score est de 88-88 et Jackie Young a la balle de match dans les mains, mais elle est bien défendue par Kahleah Copper, ce qui pousse Becky Hammon à prendre un temps-mort avec cinq secondes sur l’horloge.

“Vous donnez la balle à A’ja [Wilson] et vous vous écartez, c’est ce que j’ai dit“, confie la technicienne des Aces après la rencontre.

Du côté du Mercury, on s'attendait à ce que A'ja Wilson reçoive la balle comme l'a avoué Alyssa Thomas et, comme prévu, c'est bien la MVP en titre qui a eu le dernier ballon de la partie. Elle prend alors un tir compliqué devant Alyssa Thomas et DeWanna Bonner, mais cette ultime tentative trouve sa cible et permet à Las Vegas de s’imposer 90 à 88 pour mener 3-0 dans ces Finals WNBA.

“J’apprécie que Becky me fasse confiance. On rêve de ce genre de moment”, raconte l’héroïne de la soirée. “C’est vraiment puissant. Je suis heureuse de partager ça avec tout le monde.”

Une nouvelle prestation historique

Avec ce tir, A’ja Wilson boucle un Game 3 où elle aura dominé tout au long de la partie. Si le Mercury avait pris la tête en début de match, c’est l’intérieure de Las Vegas qui, sur un tir à 3-points, donnera l’avantage à son équipe après quatre minutes de jeu et jamais, le Mercury ne repassera devant.

La star de Las Vegas finit sa soirée avec 34 points (son record personnel sur un match de Finals WNBA), 14 rebonds et 3 contres devenant ainsi la première joueuse de l’histoire des Finals WNBA à réaliser deux matchs de suite à plus de 25 points et 10 rebonds.

Les Aces mènent désormais 3-0 dans ces Finals WNBA et auront l’occasion, ce vendredi, de remporter leur troisième titre en quatre ans.

“Nous devons comprendre qu’il faut défendre comme on l’a fait ce soir, avec la même détermination”, explique A’ja Wilson. “J’espère que nous allons avoir un peu de repos pour être prêtes à tout donner vendredi.”