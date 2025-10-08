DeMar DeRozan veut absolument éviter la guerre avec Drake

Ce soir, les Kings débutent leur présaison, face aux Raptors. Pour DeMar DeRozan, c'est toujours un match particulier puisqu'il reste le meilleur marqueur de l'histoire de Toronto.

« C'est chez moi. C'est là que toute ma carrière a commencé. C'est là que je suis devenu le joueur que je suis aujourd'hui, donc l'organisation des Raptors aura toujours une place spéciale dans mon cœur, quoi qu'il arrive. Dans dix, vingt ou trente ans, rien ne pourra remplacer ce que j'ai vécu pendant ces neuf années là-bas, alors c'est toujours sympa de revoir des visages familiers qui sont encore là et de les affronter. »

Néanmoins, l'ailier de Sacramento s'est fait un ennemi dans son ancienne ville, puisque le rappeur Drake lui en veut beaucoup, notamment pour être plusieurs fois apparu aux côtés de son ennemi juré, Kendrick Lamar.

Drake avait ainsi assuré qu'il irait enlever lui-même le maillot de DeMar DeRozan du plafond de la salle de Toronto si les Raptors décidaient un jour de le retirer. « Ça va être très long s'il doit grimper jusqu'en haut, alors vous pouvez lui souhaiter bonne chance » s'amuse le basketteur, qui ne souhaite pas envenimer les choses.

Drake toujours aussi énervé

« Je me fiche de tout ça. J'ai mis ma vie en jeu à chaque instant où j'ai mis les pieds sur le terrain. Rien ni personne ne pourra jamais m'enlever ça. Je ne me laisse pas emporter par toutes les conneries qui tournent autour de tout ça. En fin de compte, je joue au basket. Je vais sur le terrain. Tous les vrais fans et toutes les personnes qui me connaissent vraiment là-bas savent que j'ai plus représenté cet endroit que quiconque avant moi. »

Et les attaques de Drake, qui a jeté un de ses maillots de la scène lors d'un concert en février dernier, ou qui a récemment fait fuiter une chanson le critiquant, ne le perturbent pas.

« J'étais au courant depuis un an, donc ce n'est pas une nouveauté pour moi », conclut d'ailleurs DeMar DeRozan à ce sujet. « C'est peut-être nouveau pour tout le monde, mais moi, je le savais déjà. »

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 ☆ TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 ☆ TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 ☆ TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 ☆ TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6 2021-22 ☆ CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 ☆ CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 2024-25 SAC 77 36 47.7 32.8 85.7 0.6 3.2 3.9 4.4 1.9 0.8 1.4 0.4 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.