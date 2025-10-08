Al Horford veut profiter de la « terreur » qu’inspire Stephen Curry

À Golden State, on ne tarit pas d'éloges au sujet d'Al Horford. Pour Steve Kerr, l'intérieur vétéran s'est immédiatement adapté au jeu des Warriors. Son intelligence de jeu, tant en attaque qu'en défense, ses qualités de passeur et sa capacité à écarter le terrain en font en effet un ajout naturel.

« Ça se voit tout de suite. Presque instantanément. Il y a quelques joueurs que nous avons récupérés au fil des ans, chez qui l'adaptation a été immédiate. Ça se voit tout de suite. Cela tient en partie au fait qu'ils sont de très bons joueurs. Comme Kevin Durant, par exemple, ou David West. Des joueurs qui venaient d'autres équipes, qui étaient nouveaux chez nous mais qui ont connu une transition presque sans heurts » explique l'entraîneur.

Pour son premier match de présaison face aux Lakers, Al Horford a ainsi fait du Al Horford, avec 3 points, 4 rebonds, 3 passes, 3 contres et 1 interception. Mais son +13 au +/- en seulement 14 minutes sur le terrain a déjà montré à quel point il fluidifie les choses dès qu'il pose un pied sur le terrain.

Déjà une « alchimie implicite »

« Al ne semble jamais faire d'erreur » continue Steve Kerr. « Il apporte tout ce qu'on peut souhaiter. Il est grand, athlétique, il sait tirer et passer, donc il facilite vraiment le jeu pour tout le monde. »

Son premier match a en tout cas déjà affiché une complicité intéressante avec Stephen Curry, le meneur de jeu ayant même parlé d'une « alchimie implicite » lorsque Al Horford est sur le terrain.

« Pour moi, il s'agit simplement de continuer à tirer parti de son énergie », explique ainsi l'ancien intérieur des Hawks et des Celtics au sujet de son nouveau coéquipier. « Il réussit tellement bien à terrifier tout le monde dans la ligue à chaque fois qu'il bouge, que c'est quelque chose dont je vais essayer de tirer parti. »

