Pour Carmelo Anthony, les Knicks ont tout pour aller au bout

Tout juste intronisé au Hall Of Fame, Carmelo Anthony va passer l'année auprès de son fils Kiyan qui, comme son père, va jouer sous les couleurs de Syracuse. Le fils de Melo fait partie des meilleurs joueurs de sa génération, et il pourrait être le prochain “fils à papa” à briller en NBA.

En attendant, Carmelo Anthony garde un œil sur les Knicks, son équipe de cœur, et il les voit très haut cette saison. À l'entendre, Mike Brown a l'effectif pour aller au bout !

« Ils y étaient presque… » estime l'ancien ailier All-Star. « Je ne pense pas qu’ils aient vraiment besoin de grand-chose. On parle d’une équipe qui était tête de série n°1 ou n°2 dans la Conférence Est l’an dernier… On parle d’une équipe qui figurait parmi les trois ou quatre meilleures équipes de toute la NBA… Il s’agit de s’appuyer dessus, et de faire les petites choses, les détails nécessaires pour se mettre en position de gagner un titre. »

Un nouveau coach pour une nouvelle énergie

Et lorsqu'on lui demande ce dont les Knicks ont besoin pour passer de finaliste de conférence à champion NBA, il répond : « Je pense qu’ils ont déjà tout. Ils ont les arrières, du shoot, de la défense. Ils ont une nouvelle énergie derrière un nouvel entraîneur et un nouveau système. Il s’agira juste de voir comment ils s’intègrent dans ce système, et à quelle vitesse ils peuvent l’assimiler. »

Ce qui renforce la vision de Melo, c'est qu'il n'y a plus d'épouvantail à l'Est, et les Knicks doivent profiter de cette saison singulière marquée par les absences de Jayson Tatum et Tyrese Haliburton.

« Il n’y a plus de roi clairement installé sur le trône à l’Est, » conclut-il. « Tout le monde a une place à la table, alors jouons ! Que le meilleur gagne, que la meilleure équipe gagne. Tout dépendra de qui est régulier au quotidien, de match en match. Les blessures restent un élément majeur du succès de chacun, mais il n’y aura aucune soirée de repos dans la Conférence Est, et c’est ce qu’on veut. »