Isaac Okoro n’a pas fait de sentiment face aux Cavaliers

Le hasard du calendrier fait plutôt bien les choses puisque Isaac Okoro a débuté sous les couleurs des Bulls sur le parquet de Cleveland ! Cinquième choix de la Draft 2020, l'arrière/ailier avait toujours porté les couleurs des Cavaliers jusque-là, et cette nuit, il a donc défié ses anciens partenaires avec Chicago.

« Les sentiments étaient un peu partagés, » a-t-il reconnu après la victoire (118-117). « Comme le fait d'entrer dans le vestiaire des visiteurs, alors que je n’y avais jamais été. Le fait d'entrer sur le parquet avec l’équipe visiteuse, c'est aussi clairement différent. »

La première impression ne fut pas trop bonne puisque les Bulls ont entamé la rencontre de la pire des manières, en étant menés 18-6 après cinq minutes. Un temps-mort de Billy Donovan pour rappeler à tout le monde que les vacances sont terminées, et chacun a pu élever son niveau de jeu, à l'image d'un Isaac Okoro motivé devant son ancien public, qui l'a chaudement accueilli lors de la présentation des deux cinq de départ.

Killian Hayes plus discret que Noa Essengue

« Nous avions besoin d’un peu de physicalité, et Isaac apporte ça » rappelle le coach de Chicago pour justifier l'échange contre Lonzo Ball. « Pour leur part, les Cavaliers essaient d’aller loin en playoffs, et ils avaient eu quelques blessures dans leur backcourt l’année dernière, et ça renforce un peu plus leurs lignes arrières. »

Auteur de 11 points, 2 rebonds et 2 passes, Okoro a fait du Okoro au sein d'un cinq de départ privé de Coby White. À ses côtés, Matas Buzelis plante 19 points, et Noa Essengue cumule 8 points et 5 rebonds en sortie de banc.

À Cleveland, De'Andre Hunter est le plus en vue avec 17 points et 7 rebonds. L'autre Français de la partie, Killian Hayes, n'a pas particulièrement brillé avec 2 points et 2 rebonds. Lonzo Ball n'a pas fait mieux avec 0 point et 1 passe en 12 minutes, au relais de Donovan Mitchell.

Les deux formations se retrouvent dès jeudi, mais cette fois à Chicago. « C'est amusant… mais je suis un joueur des Chicago Bulls, et quel que soit le jour, je veux botter le cul de Cleveland » sourit Isaac Okoro.