Le coup marketing de LeBron James n’a jamais inquiété les Lakers

Alors que la planète basket s'est enflammée lorsque LeBron James a annoncé sa « Second Decision », les Lakers assurent ne jamais avoir été inquiets.

« On savait tous que c'était une publicité » explique carrément JJ Redick, qui s'amuse de la crédulité des journalistes qui l'interrogent sur le sujet. « Vous êtes des idiots » lance-t-il en riant.

Au sein de l'organisation, personne n'a donc envisagé que le « King » allait annoncer quelque chose d'important.

« Je pense que tous ceux qui m'ont écrit étaient conscients que c'était probablement une publicité » continue le coach californien. « Donc il n'y avait rien… Personne ne s'inquiétait. »

Austin Reaves doit rassurer ses proches

Au sein du groupe, les certitudes semblaient toutefois moins absolues. Rui Hachimura explique ainsi qu'il a envoyé un SMS à LeBron James lorsqu'il a vu son annonce, pour savoir ce qu’il en était exactement.

La réponse ? Un émoji qu'il ne peut pas partager. « Il adore faire ce genre de trucs. Il adore les surprises » sourit-il.

Quant à Austin Reaves, il a de son côté admis avoir dû répondre au téléphone à des proches qui s'inquiétaient…

« Les gens pensaient vraiment qu'il allait prendre sa retraite. Je suis content que ce ne soit pas le cas. C'est tout ce que je peux dire » conclut ainsi l'arrière, bien conscient de la capacité, toujours intacte, de son coéquipier à agiter les réseaux sociaux et à créer l'évènement. Quitte donc à jouer avec les nerfs de ses fans.